Zaia elogia l'operazione anti riciclaggio: «Una vera e propria associazione a delinquere»

Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si complimenta per l’arresto di tredici persone e il sequestro di 1,5 milioni di euro nell’ambito di alcune operazioni contro il riciclaggio di denaro che la Guardia di Finanza di Vicenza ha portato a termine nelle province di Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia. Si tratta principalmente di illeciti realizzati da società dedite in prevalenza al commercio di materiali ferrosi.

«Un sentito plauso alla Guardia di Finanza di Vicenza, in particolare al Nucleo Polizia Economico-Finanziaria, per l’impegno e il successo nel contrastare attività criminali come quelle sventate oggi, incentrate sul riciclaggio di denaro proveniente da illeciti fiscali. Questo tipo di operazioni che ha permesso di disarticolare, fatti salvi gli esiti degli atti successivi, una vera e propria associazione a delinquere operante anche fuori dai confini nazionali, contrasta l’illegalità e preserva la sicurezza economica della nostra comunità, proteggendo anche l’integrità del sistema finanziario», ha commentato Zaia.