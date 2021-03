Zaia: «Siamo la regione che vaccina di più, ma se non arrivano altre dosi mercoledì ci fermiamo»

Il presidente del Veneto ha dichiarato che mercoledì la campagna vaccinale potrebbe interrompersi se non arrivano nuove dosi. Intanto, però, ha lanciato il nuovo portale per prenotare l'appuntamento con la somministrazione

Questa mattina, 29 marzo, il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin hanno cominciato una nuova settimana di aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Veneto. Il presidente del Veneto ha dichiarato che mercoledì la campagna vaccinale potrebbe interrompersi se non arrivano nuove dosi. Intanto, però, ha lanciato il nuovo portale per prenotare l'appuntamento con la somministrazione.

Bollettino

Subito la lettura del primo bollettino, aggiornato alle 8 di lunedì 29 marzo. «I positivi scoperti nelle ultime 24 ore sono stati 728 su 12.419 test eseguiti e quindi l'incidenza giornaliera è del 5,86% - ha detto Zaia - I ricoverati totali per Covid sono 2.176, di cui 295 in terapia intensiva. Abbiamo superato il picco della prima ondata dell'anno scorso per il numero di pazienti Covid, ma siamo sotto al picco dei ricoverati per Covid in terapia intensiva. Solo che nelle terapie intensive venete oggi abbiamo anche 286 pazienti non Covid».

Vaccini

Sul fronte vaccini il problema è rappresentato dall’approvvigionamento. «Facciamo circa trentaduemila vaccini al giorno anche se miriamo a farne cinquantamila, per questo ringrazio tutti quelli che si stanno prodigando per far funzionare questa macchina. Certo, adesso c’è il problema delle dosi che scarseggiano. Auspichiamo arrivino perché altrimenti mercoledì saremmo costretti a fermarci». I richiami sarebbero comunque garantiti. «Noi abbiamo tentato, ma la legge impedisce di acquistare vaccini. Confidiamo arrivino martedì le dosi di Pfizer».

Toelettatura cani

Il Presidente Zaia ha fatto poi sapere che la Regione ha inviato una Faq per permettere i servizi di toelettatura degli animali domestici di riprendere l'attività. Basterà lasciare per il tempo del servizio l'amico a quattro zampe presso l'attività, per poi andarlo a recuperare una volta che è finita la toelettatura.