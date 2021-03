Zaia: «Superati i diecimila decessi in Veneto. Buone notizie per il nuovo ospedale di Padova, via alla progettazione»

Il Presidente ha evidenziato il drammatico dato dei decessi da Covid e proposto come ovviare alla richiesta di vaccini: «La proposta che faccio è quella di autorizzare per il mercato nazionale anche i vaccini certificati dalla U.S. Food and Drug Administration, il massimo ente di certificazione planetario»

«Ogni giorno ha la sua pena». Con questa battuta il presidente del Veneto Luca Zaia ha aperto l'appuntamento di oggi, 9 marzo, con le ultime informazioni riguardanti l'emergenza coronavirus. E si può dire che la pena di oggi è un particolare dato che Zaia ha letto nel bollettino delle 8 di questa mattina: i morti per Covid-19 in Veneto sono più di 10mila.

Vaccini

Nell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza coronavirus dalla sede della Protezione Civile, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto procedure più rapide per l'autorizzazione di quei vaccini disponibili ma non ancora somministrabili in Europa. «Stiamo spingendo tantissimo sulla campagna vaccinale. I vaccini stanno arrivando, siamo in dirittura di arrivo con quello prodotto da Johnson & Johnson. La proposta che faccio è quella di autorizzare per il mercato nazionale anche i vaccini certificati dalla U.S. Food and Drug Administration, il massimo ente di certificazione planetario».

Nuovo ospedale di Padova

Il Presidente ha poi fatto un annuncio: «C'è una bella notizia, cominicia la procedura di progettazione del nuovo Policlinico dell'Ospedale di Padova. E' un'opera strategica da seicento milioni di euro. Nomineremo un advisor che rappresenterà un gruppo di studio, e che spiegherà come meglio gestire questo appalto».