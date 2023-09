Zaia: «Terremoto in Marocco una catastrofe, vicini a a tanti nostri corregionali». La Regione mette a disposizione la Protezione Civile

Sono immagini terribili quelle che giungono dal Marocco colpito da un sisma violentissimo che ha causato, anche se non si puà certo ancora parlare di un bilancio definitovo, la morte di centinaia di persone: le autorità marocchine hanno dichiarato che si sono stati registrati almeno 820 morti e ci sarebbero più di 600 feriti, di cui almeno 200 in gravi condizioni. La scossa si verificata alle 23:11 locali e si è registrata una magnitudo di 6.8. L’epicentro è stato localizzato a circa 70 chilometri da Marrakech, con ipocentro a una profondità di 10 chilometri, a valle della catena montuosa dell’Atlante dove si trova la cima più alta del Nord Africa, il Toubkal. «Sto seguendo personalmente l’evolversi dei soccorsi», sottolinea il Presidente. «Il Veneto è in stretto contatto e resta a disposizione delle strutture del Dipartimento della Protezione Civile per un’eventuale disponibilità nei soccorsi. Sono in collegamento con la Farnesina, al momento non risultano criticità che riguardano nostri corregionali», ha dichiarato il Presidente della Regione, Luca Zaia.

«Sto seguendo - ha aggiunto Zaia - con apprensione e commozione quello che è accaduto in Marocco ed esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Veneto, per il terremoto che lo ha colpito. I miei pensieri e la mia solidarietà vanno a coloro che sono stati investiti da questa tragedia, le loro famiglie e tutte le persone coinvolte negli sforzi di soccorso e di ripristino di questa grave calamità naturale. Rivolgo un pensiero e un abbraccio anche alla comunità marocchina che risiede in Veneto, potendo immaginare lo sconforto e la tristezza nei loro cuori, oltre alla preoccupazione per i familiari e la terra natia. L’aiuto e il supporto internazionale sono cruciali in situazioni di emergenza come questa, è fondamentale che le comunità locali ricevano il sostegno e l’assistenza di cui hanno bisogno». Sono circa 45mila i cittadini veneti originari del Marocco.