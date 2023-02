Tre anni di Covid, Zaia: «Ammirazione per i medici non si esaurisca nella commemorazione»

«Oggi celebriamo la Giornata dedicata agli operatori sanitari, ispirata dall’impegno eroico che hanno sostenuto nei giorni più duri della pandemia pagando anche con la vita di molti colleghi l’esposizione al contagio». Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, è ritornato sul terzo anniversario dell’inizio del contagio da Coronavirus.

Tre anni dal Covid

«Nel rispetto di questo grande lavoro svolto, e di quello che viene assicurato ogni giorno, dobbiamo impedire che la considerazione e l’ammirazione dovute si esauriscano in una giornata commemorativa. Sarebbe bene, quindi, che si mettessero in campo tutte le possibili iniziative e tutti quei provvedimenti necessari in grado di consentire al nostro sistema sanitario di avere più medici e meglio retribuiti. Questa deve essere la base di una ripresa perché non va dimenticato che sanità fa rima con civiltà».