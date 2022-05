Zaia: «Ok la Brexit, ma se le università inglesi chiudono a quelle italiane, da Roma devo farsi sentire»

Il presidente della Regione Luca Zaia commenta così le ultime notizie provenienti dall'Inghilterra, dove nessun visto speciale è previsto per le università italiane. Ma neanche per la Sorbona di Parigi giusto per citare uno degli atenei più antichi e importanti al mondo. Fra le 37 università che rappresentano l'eccellenza per il Regno Unito ci sono le maggiori statunitensi, un paio di cinesi e svizzere, ma pochissime del resto d’Europa. Chi viene da questi istituti potrà avere accesso al mercato del lavoro inglese senza bisogno di uno sponsor o di un contratto già in atto. Gli altri no. I laureati degli atenei italiani dal 30 maggio, secondo le regole della brexit, dovranno rispettare le regole di tutti gli altri lavoratori e quindi possedere un contratto con un salario minimo di circa 30mila euro l’anno.