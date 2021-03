Zaia: «Vaccini, entro aprile a tutti gli over 80»

«Quasi 12mila inoculazioni domenica, nella nostra regione. A breve sarà disponibile un nuovo software per prenotare online la vaccinazione, anche in farmacie e in altri luoghi pubblici»

Punto stampa dalla sede della Protezione Civile, il Presidente Luca Zaia ha aggiornato sui dati dei contagi e ha parlato dei vaccini. In Veneto nelle ultime ore sono 981 i nuovi positivi, 14 invece i decessi. «Non dimentichiamo che ci sono 39mila persone in isolamento perché positive, in tutta la Regione. Negli ospedali sono 1958 i pazienti ricoverati, più 49 rispetto a ieri. La punta massima registrata a marzo scorso, fu di 2068, un numero che raggiungeremo in due o tre giorni. Adesso in virtù di quello che stiamo facendo per fortuna non andremo in sofferenza. Ci sono 54mila operatori della sanità che fanno di tutto per aiutare i pazienti, impegnati sul fronte della cura, del contact tracing e sui vaccini».

Vaccini

A proposito dei vaccini sono in arrivo, 131.170 dosi tra Pfizer e AstraZeneca. «Quasi 12mila inoculazioni domenica, nella nostra regione. A breve sarà disponibile un nuovo software per prenotare online la vaccinazione, anche in farmacie e in altri luoghi pubblici», ha annunciato il Presidente. Sul fronte no vax, il Presidente replica: «Il vaccino è volontario». Poi però ha sottolineato che sono «tantissimi invece quelli che chiamano e lo vogliono fare».