Zaia: «Vaccini a Pasqua e Pasquetta. Apriamo fino a mezzanotte, ma servono le dosi»

Il Presidente della Regione Luca Zaia è intervenuto anche oggi, martedì 30 marzo, nel punto stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera sull'emergenza Covid. La notizia più importante riguarda la campagna vaccinale: «Vaccinazioni fino a mezzanotte. E si tiene aperto anche a Pasqua e Pasquetta». Se da un lato quindi traspare il problema di reperirli, i vaccini, dall'altra Zaia rende noto quanto detto nella conferenza con il Presidente del Consiglio, Draghi. «Al Governo abbiamo chiesto il personale, perché chi impieghiamo noi sono gli stessi che poi curano le persone e operano in ospedale. Se è vero che siamo abituati a rimboccarci le maniche, è altresì vero che se vogliamo raggiungere le cinquantamila persone al giorno c'è bisogno di tante personale. Quando cominceremo a farli direttamente in auto ci sarà bisogno di uno sforzo pazzesco». Sul tema delle dosi invece, sono arrivate le dosi Pfizer di cui si era in attesa ma non da Astrazeneca. «Oggi il punto è questo: ci servono i vaccini. E intendiamoci, abbiamo fatto presente che se c'è la possibilità di muoversi in autonomia nel libero mercato, noi siamo pronti. Ma c'è bisogno che ce lo dica il Governo».