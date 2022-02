Zaia a Padova per incontrare gli operatori e visitare i laboratori del Vimm

Domani, martedì 22 febbraio, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, sarà a Padova per una visita ufficiale alla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata – Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare). L’appuntamento è previsto alle 11.50 presso la sede della Fondazione in via Giuseppe Orus 2. Zaia incontrerà gli operatori e visiterà le strutture e i laboratori dove si svolge l’attività di ricerca. Sarà ricevuto e accompagnato dal Presidente della Fondazione, Francesco Pagano, e dalla vicepresidente, Giustina Destro, insieme ad altri rappresentanti dell’Istituto.