Confimi Industria cresce, Raffaele Zanon alla guida dell'associazione territoriale

Confimi Industria prosegue il percorso di consolidamento in Veneto e inaugura anche la sede di Padova-Rovigo affidando la presidenza a Raffaele Zanon. L' imprenditore padovano, che ha fondato e presiede dal 2013 il centro studi e ricerche "Professione impresa", è titolare della AuaConsulting Srl, società di Servizi di consulenza professionale per le aziende specializzata nei finanziamenti pubblici e privati e marketing-comunicazione.

Zanon

«Ho voluto avviare la rappresentanza datoriale Confimi in queste province perché so che ci sono tante imprese piccole e medie che hanno bisogno di risposte e soluzioni ai loro problemi - ha spiegato Zanon in occasione della presentazione della sua squadra di lavoro oggi 5 maggio agli imprenditori del territorio che si è tenuta stamane nel Palazzo della Provincia di Padova - .Una rappresentanza, ha continuato il neo presidente, che sappia tutelare con coraggio le istanze delle Industrie e della manifattura nei confronti delle istituzioni e degli stakeholder».

Network

Rappresentanza sì ma anche network e spinta all'innovazione tra gli obiettivi del mandato di Zanon a presidente di Confimi Industria Padova-Rovigo: «Costruire una rete territoriale capace di contribuire allo sviluppo delle tante zone industriali delle due province, che si trovano in difficoltà per motivi logistici, energetici e per il difficile reperimento della forza lavoro» spiega Zanon. Ad affiancare Zanon due vicepresidenti: Marisa Bano Roncato di Ciak Roncato e Massimo Pulin di Orthomedica, già presidente di Confimi Industria Sanità: «Con la Giunta, oltre all’attività di rappresentanza e lobbying, vogliamo sostenere progettualità, partnership, ricerche e convenzioni che consentano di supportare le aziende sul versante dei finanziamenti, della formazione e dell'internazionalizzazione» ha poi concluso il presidente di Confimi Industria Padova-Rovigo.