Un grande muro bianco, l'opera d'arte di Marco Zecchinato per ridare vita al Parco Ipazia

Un vecchio muro come un foglio bianco da dipingere con la comunità. Così Marco Zecchinato, artista padovano conosciuto in tutto il mondo come pittore, scultore, tatuatore e formatore ha immaginato un’opera di 90 metri che si snoderà lungo via Della Salutare, ad Altichiero, proprio di fronte al nuovo parco delimitato da Via Ipazia e dalla stessa via Della Salutare.

Il parco

Un’area di recente sviluppo urbano ma al confine con una storica zona residenziale, uno spazio verde ancora poco utilizzato dai residenti, che ora potranno conoscerla e frequentarla anche grazie al progetto “ColoriAMO Altichiero”, promosso dall’associazione Teatro Invisibile, in collaborazione con Punto Ipazia e con il sostegno del Comune e della Consulta 6B con le risorse del Bilancio Partecipato. Il parco di via Della Salutare/via Ipazia, tra case di nuova costruzione ed un'area sempre più popolosa ed abitata da molte famiglie con bambini, è attualmente piuttosto anonimo, tanto che non ha letteralmente nemmeno un nome. Molte associazioni, diverse realtà locali e gruppi di genitori si stanno però attivando perché l'area sia gestita al meglio e diventi punto di riferimento per tutti. Recenemente però è stato acquisito dal Comune, che ne curerà la gestione

L'artista

Il tema scelto dall’artista per lo sviluppo del murales è proprio legato a questo territorio, alla sua crescita e trasformazione: si svilupperà a partire da colori freddi che si tuffano nei caldi e con una serie di foglie e forme naturali per far memoria del luogo che da naturale e agricolo si è trasformata in residenziale. Singolare e destinato a rafforzare il senso di comunità e di mutua appartenenza tra parco e cittadinanza anche il processo di creazione del grande progetto pittorico. L'artista sarà infatti all'opera dal 3 aprile al 16 e, attraverso una serie di laboratori che coinvolgeranno le classi della scuola Media Don Minzoni. Domenica 16 aprile dalle 11 alle 18, inoltre, tutta la comunità avrà la possibilità di partecipare alla realizzazione del murales grazie ad un laboratorio, aperto e gratuito, durante il quale si potrà aiutare Marco nella messa a punto degli ultimi particolari, in vista della festa di inaugurazione prevista per le 18.30.