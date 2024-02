Bagarre in Consiglio comunale sulle zone 30: «Chi le ha stabilite?»

Un tema talmente caldo che neanche Palazzo Moroni può esimersi: a tener banco in Consiglio comuale a Padova è stato dibattito sulle Zone 30 che tanto hanno già fatto discutere nella vicina Bologna.

Zone 30

A Padova sono 177 le vie interessate da tale limite, per un totale di 55,7 chilometri. Almeno per adesso, perché l'amministrazione comunale vorrebbe allargare tale area. Una decisione contestata da Matteo Cavatton, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, il quale contesta in merito: «Perché l'opposizione ha portato in aula la tematica della città a 30 all'ora? Innanzitutto perché vogliamo escludere che la mobilita lenta si riduca ad un cartello stradale, che non sia soltanto uno slogan senza idee. Chiariamo subito una cosa, ovvero che questa opposizione non ha bisogno di sentire le ovvietà propalate sistematicamente dalla Giunta in merito a riduzione degli incidenti e maggiore sicurezza stradale: lo sappiamo già, abbiamo studiato, al contrario di qualche assessore alla mobilità che risponde alle interrogazioni della collega Cappellini dicendole di andarsi a leggere il Pums pubblicato su Padovanet. L'abbiamo letto e compulsato, e respingiamo il bullismo sistematico adoperato nei confronti di rappresentanti istituzionali eletti da parte di chi, in quest'aula, non e mai entrato per volere dei padovani ma soltanto per atto di nomina del sindaco L'abbiamo letto e abbiamo scoperto che, oltre ad essere vetusto visto che risale al 2019 contrasta persino con le più diffuse fole che continuate a raccontare al padovani. Si legga pagina 84, egregio assessore alla mobilità, ossia la localizzazione degli incidenti e scoprirà, come abbiamo fatto noi studiosi dell'opposizione, che il maggior numero di incidenti avviene in centro storico, nelle Ztl o addirittura nelle zone pedonali. Guardi, assessore, c'è addirittura un grafico con occhiello in francese, che prendendo ad esempio Parigi, spiega con immarcescibile acume, che il numero di incidenti si riduce a 0 punti percentuli quando l'auto è ferma. Certo, il rilevamento risale al 2015 e lo scenario potrebbe essere cambiato, ma appunto questo chiede l'opposizione: che una Padova a 30 all'ora sia giustificata da verifiche accurate, da studi comprovati e, soprattutto, da interventi che prevedano davvero la messa in sicurezza di pedoni, ciclisti, anziani, bambini. E poi, si può conoscere i destinatari di queste misure? Vi dovrà sottostare solo il privato cittadino, o anche i mezzi pubblici? Dovranno rispettare i limiti anche i taxi? Anche il trasporto per la distribuzione delle merci? I mezzi di Poste italiane a che andatura dovranno andare? Tutti sogniamo una città ideale dove le auto posteggino sottoterra e le strade vengano ampliate per favorire la circolazione protetta di pedoni, biciclette e monopattini: tutti tranne questa giunta che respinge con orrore l'ipotesi di parcheggi interrati, che traccia una linea sul manto stradale e la chiama pista ciclabile, che promuove l'uso del monopattino che sfreccia a ben più di 30 all'ora su marcapiedi e zone pedonali Vede assessore, l'opposizione vuole dicutere seriamente di queste misure e non e pregiudizialmente contraria, ma non può accettare che la mobilita lenta sia soltanto un numero, 30 chilometri all'ora, perché se si fa passare l'idea che il problema sia tutto li e che abbassando il limite di velocità agli autoveicoli si risolvono in un colpo solo tutti i problemi della mobilità padovana allora è solo propaganda, purà demagogia sulla pelle dei padovani».

La replica

Alle repliche della maggioranza ha fatto eco quella del diretto interessato, ovvero l'assessore Andrea Ragona: «I prossimi passi? Rispondo in modo netto: sicuramente il nostro indirizzo è quello di continuare in quello che abbiamo già fatto fino adesso, ovvero individuare le zone più sensibili delle città in cui attuare le politiche delle Zone 30 e di lasciare i 50 chilometri orari nelle direttrici principali. Stupisce un po' questo improvviso interesse quando invece è dal 1998 che vengono attuate le Zone 30, noi comunque andremo avanti perché la riteniamo una misura di sicurezza non solo per il numero ma anche per la gravità degli incidenti».