Ztl, dal 29 maggio scatta il piano antifurbetti: telecamere multano anche in uscita

Dal 29 maggio 2023 vengono aggiornate alcune regole per muoversi all’interno del centro storico, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità, la vivibilità e la qualità dello spazio pubblico. Si tratta di alcuni semplici accorgimenti grazie ai quali sarà possibile migliorare le modalità di afflusso, facendo rispettare le regole già previste e regolando le operazioni di carico/scarico merci. L’estensione della Ztl e la sua suddivisione in due zone rimangono invariate: una zona A, con limitazione alla circolazione nei giorni feriali dalle 08:00 alle 23.30 e nei giorni festivi dalle 14:00 alle 23.30 e una zona B, cioè la zona delle Piazze, con limitazione alla circolazione tutti i giorni dalle 00:00 alle 24:00. In tutta la Ztl vige il limite dei 30 km/h e le principali novità introdotte a partire dal 29 maggio sono tre.

Telecamere per il controllo anche in uscita dalla ZTL

Finora le telecamere erano installate solo sui varchi di ingresso alla ZTL. Dal 29 maggio 2023 sono attive anche le telecamere installate sui varchi in uscita. È quindi ancora più necessario fare attenzione agli orari autorizzati per la circolazione in ZTL e non sostare o restare all’interno oltre l’orario consentito.

Le nuove telecamere installate in uscita saranno:

- Via S. Tomaso, all'altezza del Ponte S. Agostino

- Riv. Mussato in corrispondenza del civ. 24 (poco oltre la svolta da via S. Tomaso)

- Via dei Tadi, in prossimità dell'intersezione con Riv. Mussato/Ponte dei Tadi

- Via Concariola, in corrispondenza del civ. 3 (prima di arrivare all'intersezione con via dei Tadi

- Via dei Livello, in prossimità dell'intersezione con via Dondi dell'Orologio

- Via Dante, in prossimità dello sbocco pedonale di via Santa Lucia - Piazza Eremitani, in prossimità di Corso Garibaldi

- Via San Biagio, in corrispondenza del civ. 32

- Via Cesare Battisti, in corrispondenza del civ. 50

- Via Santa Sofia, in prossimità dello dell'intersezione con via Battisti

- Via San Francesco, in prossimità dell'intersezione con via Galilei

- Via Cappelli, in prossimità dell'intersezione con Piazza del Santo

- Riv. Businello, in prossimità dell'intersezione con via Belludi

Nuove telecamere sulle corsie riservate

Le corsie riservate sono destinate al trasporto pubblico locale, ai taxi, e ai veicoli autorizzati dal Codice della Strada e dalla apposita Ordinanza. Alcune sono controllate da varchi elettronici con telecamere.

Dal 29 maggio 2023 vengono attivati nuovi varchi su:

· via Cavazzana, vicino all’Abbazia di Santa Giustina (dalle 7 alle 20)

· via Leopardi, in corrispondenza dell’intersezione di via Michele Sanmicheli (dalle 7 alle 20)

· corso Garibaldi, in prossimità dell’intersezione con via Giotto con direzione piazza Garibaldi

· via Beato Pellegrino, all’intersezione con via raggio di Sole

· via Gozzi/Tommaseo, di fianco al Tempio della Pace, (dalle 7 alle 20) con accesso consentito al Park Tommaseo. In particolare, con questa corsia riservata si migliora l’efficienza del trasporto pubblico in una zona che sarà snodo centrale del sistema SMART – Sistema Metropolitano a Rete Tranviaria.

Nuovi orari carico / scarico per i veicoli commerciali

Dal 29 maggio 2023, sia in zona A che in zona B il carico/scarico di merci è consentito dalle 05:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Sostanzialmente è stata tolta un’ora al mattino ed aggiunta al pomeriggio, in accordo con le associazioni di categoria. Le novità e il sistema di controllo elettronico della ZTL costituito dai nuovi varchi e da quelli esistenti entreranno in funzione dal 29 maggio 2023, con un pre-esercizio di almeno 30 giorni, previsto dalla legge, durante il quale l’attività di controllo e di applicazione delle eventuali sanzioni verrà garantita direttamente dalle pattuglie della Polizia Locale. È importante evidenziare che chi è già in possesso di un’autorizzazione alla circolazione non dovrà presentare nessuna nuova richiesta o aggiornamento, in quanto il permesso mantiene la validità prevista. Allo stesso tempo è opportuno ricordare che la circolazione in ZTL, così come sulle corsie riservate, è consentita a biciclette, monopattini, ciclomotori e motoveicoli, oltre che ai veicoli espressamente autorizzati, salvo dove diversamente specificato e nel rispetto della segnaletica.

Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: “Stiamo lavorando da tempo a queste novità, possibili grazie ad un investimento importante di circa 800.000€ in nuove telecamere e software aggiornati. Abbiamo apportato degli accorgimenti che in sostanza permetteranno un maggior rispetto delle regole in particolare per quanto riguarda le corsie riservate al trasporto pubblico e modificato solamente gli orari del carico scarico, dopo un confronto con le associazioni di categoria. Una mezz’ora in meno al mattino e un’ora in più al pomeriggio rispetto agli orari precedenti. Abbiamo anche organizzato un’importante campagna di comunicazione perché le informazioni arrivino a tutti i padovani in modo che non siano colti impreparati. Da questa settimana arriverà nelle case un volantino con le principali novità introdotte, verranno affissi manifesti e realizzato un video.”

Bonavina

L’assessore alla sicurezza Diego Bonavina aggiunge: “Per chi rispettava le regole non cambia assolutamente nulla. Con questo provvedimento discipliniamo invece chi non le rispettava. Il transito sulle corsie riservate era vietato anche prima e gli orari consentiti in ZTL non vengono modificati, tranne che per il carico scarico merci. Certo, chi aveva la brutta abitudine di transitare dove e quando non consentito dal 29 verrà sanzionato e questo ci permette di far rispettare regole già in essere e di conseguenza di regolare al meglio il traffico nel cuore della città o in zone strategiche per l’efficienza del trasporto pubblico, come appunto le corsie riservate.”

Fontolan

Il comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolan puntualizza: “L’autorizzazione rilasciata dal Ministero prevede che per almeno 30 giorni venga svolta un’attività di pre-esercizio. Si intende sostanzialmente che gli impianti saranno attivi, l’ordinanza vigente, ma le registrazioni effettuate dalle telecamere non verranno convertite in accertamenti, cioè sanzioni amministrative. Durante questo periodo verrà testata la corretta funzionalità degli impianti e nella ZTL verranno dislocate numerose pattuglie che effettueranno i controlli sui veicoli in circolazione in ZTL e sulel corsie riservate.”