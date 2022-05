Nella via delle griffe, apre anche lo storico marchio The Bridge

Sabato 21 maggio la prima boutique ad insegna The Bridge apre i battenti a Padova. Al numero 34 di via Santa Lucia, nel cuore dell’elegante centro storico della città veneta, si insedia il marchio di pelletteria artigianale fondato oltre 50 anni fa a Firenze e acquisito nel 2017 dal Gruppo Piquadro.

Cipiuelle

Con il negozio di Padova, The Bridge porta a 13 il numero delle sue boutique e inaugura il nuovo store format ideato dallo studio di architettura fiorentino Cipiuelle. La bottega artigiana è alla base del nuovo concept d’arredo che, nelle geometrie e nei dettagli, allude ai bottali e agli attrezzi da lavoro dei mastri pellettieri. I materiali e i colori sono un richiamo alla memoria dei luoghi della conceria e della sua architettura, declinati in chiave contemporanea e reinterpretati con un linguaggio più sofisticato e architettonico: le geometrie industriali degli elementi di arredo suggeriscono le linee degli ingranaggi in ferro dei bottali, così come le gradazioni di grigio dell’involucro vogliono essere elementi di una poetica del vissuto che caratterizza la natura stessa del cuoio, che nel passare del tempo acquista la sua unicità.

Palmieri

Pierpaolo Palmieri, Vicepresidente e Direttore Commerciale del Gruppo Piquadro, commenta così: «Siamo estremamente fiduciosi per questa nuova apertura poiché riteniamo che Padova sia la città perfetta per riconoscere e apprezzare certe gemme del Made in Italy. Lo stile senza tempo, i pellami pregiati e la qualità della manifattura artigianale delle borse The Bridge saranno di sicuro appeal per la clientela colta e raffinata di questa città». Nel nuovo punto vendita di Padova sarà esposta una selezione di prodotti continuativi e di novità della stagione primavera estate 2022.