Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Riparte nel 2023 il Concorso nazionale Donna e Lavoro, organizzato dall’Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa, e raddoppia proponendo il nuovo premio Ispirazione Donna. Il Concorso è rivolto, come di consueto, a Startup e Imprese a tema Donna e Lavoro. Possono presentare un Progetto: sia Startup che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla, sia Imprese con un Progetto innovativo al femminile che Singoli individui, senza un team ma con talento e un’idea originale da realizzare. L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. La valutazione dei Progetti pervenuti si suddividerà in due parti: una prima verifica di tipo formale da parte della Segreteria Organizzativa del Concorso per l’accertamento della completezza della documentazione ricevuta necessaria per l’ammissibilità e, di seguito, un’analisi tecnica da parte di una Giuria di Esperti sul contenuto dei Progetti presentati. I criteri di valutazione si baseranno su innovatività e originalità, realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo, sostenibilità economica dell’iniziativa, mercato di riferimento, concorrenza e impatto sociale e ambientale. E’ possibile inviare le proprie candidature entro venerdì 30 Settembre 2023. Quest’anno Eurointerim organizza anche il Premio Ispirazione Donna, che ha l’obiettivo di celebrare Donne meritevoli che si sono contraddistinte nella vita di tutti i giorni. Le candidature dovranno pervenire entro il 30 giugno 2023. La Donna di Ispirazione vincitrice verrà comunicata e premiata durante la Premiazione del Concorso Donna e Lavoro e riceverà un riconoscimento di 1.000€. Per visualizzare i bandi e i form di iscrizione per partecipare ai due Premi: www.donna-lavoro.it