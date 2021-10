Confesercenti, dalla fatturazione elettronica alla firma digitale: i servizi gratuiti degli sportelli Pid

Fatturazione elettronica, cassetto digitale, firma digitale: per questo e molto altro la Confesercenti del Veneto Centrale mette a disposizione un servizio di consulenza completamente gratuita nell’ambito del progetto PID (Punto Impresa Digitale), finanziato dalla Camera di Commercio di Padova e in collaborazione con la rete Padova Innovation Hub. Contestualmente, continuano in queste settimane i seguitissimi webinar sull’innovazione digitale dedicati a negozi e piccoli esercizi, un’occasione in più per aggiornarsi su temi che spaziano dall’e-commerce post-Covid all’innovazione dei punti vendita.

I servizi gratuiti offerti dagli sportelli Pid

Confesercenti è impegnata da sempre nella promozione dell’innovazione digitale delle aziende: tra le azioni messe in campo ci sono anche gli sportelli PID (Punto Impresa Digitale) già presenti sul territorio presso le sedi di Padova, Abano Terme, Montagnana, Camposampiero, Piove di Sacco e Solesino. Gli sportelli sono a disposizione per approfondimenti su temi quali: semplificazione amministrativa in chiave digitale, fatturazione elettronica, cassetto digitale, firma digitale, servizi della pubblica amministrazione, strumenti per e-commerce, social media marketing, smart working.

Formazione online: i nuovi webinar sull’innovazione digitale

Contestualmente sono partiti già a fine settembre i nuovi webinar organizzati da Confesercenti sull’innovazione digitale, dove i nostri migliori esperti illustrano agli imprenditori di tutte le età metodi e strategie per migliorare il successo lavorativo. Nel mese di ottobre gli appuntamenti hanno sempre visto una fittissima partecipazione, e le date di novembre propongono focus su temi non meno interessanti.