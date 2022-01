Etra, rinnovato l'organismo di vigilanza per il prossimo triennio

Il consiglio di gestione di Etra ha provveduto a nominare i nuovi membri dell’organismo di vigilanza. A dicembre sono scaduti i precedenti membri, che erano dimissionari, ma ancora in servizio per garantire continuità nell’importante ruolo che svolge questo organismo, principalmente nelle società a capitale pubblico. Il Consiglio ha anche deliberato l’importo del compenso, riducendolo e riallineandolo ai valori di mercato per le società analoghe ad Etra, confermando infine lo stesso importo degli anni precedenti, relativamente al budget destinato allo svolgimento delle importanti attività di continuo aggiornamento delle procedure all’evoluzione della normativa.

I membri

I nuovi membri sono Keti Carraro, Marco Mazzoni Nicoletti e Danilo Cazzaro. «L’auspicio – afferma Flavio Frasson, Presidente del Consiglio di Gestione di Etra – è che il rapporto di lavoro, pur con il dovuto mantenimento dei distinti ruoli dei vari organi e dirigenti aziendali, sia di fattiva e costruttiva collaborazione, al fine di garantire ad Etra di continuare ad essere una società che, nel rispetto delle normative vigenti, fornisca un servizio sempre più efficace ed efficiente ai cittadini e ai Comuni serviti»

Cosa fa Etra

Etra - Energia Territorio Risorse Ambientali è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica. L’attività di Etra si svolge nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l’area del Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. Questo territorio, attraverso i propri rappresentanti (Comuni e Consiglio di Bacino Brenta), ha affidato a Etra compiti essenziali per la collettività: la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti.