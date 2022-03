Taglio del nastro per il servizio di consegna rapido Aliperme.it a Noventa

Si è tenuto oggi 28 marzo il taglio ufficiale del nastro d’inaugurazione del servizio di consegna Click&Collect presso il magazzino del canale e-commerce Alìperme.it del Gruppo Alì, a Noventa Padovana, in via Noventana, 194, nel pieno rispetto delle disposizioni previste per questo particolare periodo che stiamo vivendo.

E-commerce

Già attivo come hub per la preparazione delle spese consegnate a casa attraverso il servizio di delivery, oggi il magazzino Alìperme.it di via Noventana, che dà lavoro a 70 collaboratori locali, apre le porte ai clienti per il ritiro della spesa effettuata grazie al servizio “click&collect”, portando l’offerta del servizio di e-commerce a regime anche per il Comune di Noventa Padovana. Il nuovo punto di ritiro per la spesa online di Alì risponde alle mutate esigenze di una comunità sempre più attenta a queste nuove forme di servizio più agili. Ormai è un dato certo, la pandemia ha cambiato le modalità di acquisto di molti consumatori e accelerato tendenze, agendo da volano per l'e-commerce. La spesa online viene vissuta come una opzione fra tante: il cliente infatti non perde nessun vantaggio rispetto alla spesa fatta in negozio, l'assortimento è il medesimo, i prezzi, le promozioni, i punti fedeltà e anche l’alto servizio sono quelli riconosciuti da sempre ad Alì.

Qualità

Qui, in un ambiente progettato per avere il minor impatto ambientale possibile, trova spazio un ampio assortimento, frutto della capacità di un’azienda radicata nel proprio territorio di vivere le dinamiche comportamentali della comunità di riferimento e di tradurre i bisogni attraverso un servizio che enfatizza in primis i produttori locali. La qualità del servizio si declina nei prodotti offerti, nella cura con cui viene preparata la spesa da personale diretto attento e preparato, nella possibilità di scegliere tra oltre 10.000 prodotti e una vastissima gamma di prodotti freschi, tra cui i prodotti della pescheria, della gastronomia e della macelleria servita, dove è possibile personalizzare il tipo di taglio, come se si fosse in negozio.

Inaugurazione

All’inaugurazione sono intervenuti il Vice Presidente di Alì S.p.A., Gianni Canella, che ha salutato e ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l’attivazione di questo nuovo servizio per la comunità noventana, il Sindaco del Comune di Noventa Padovana, Marcello Bano e Don Dionisio della Parrocchia di Noventana che ha concluso la cerimonia con la consueta benedizione. «Siamo contenti oggi di poter offrire anche ai cittadini del Comune di Noventa Padovana la possibilità di fare la spesa online e di ritirarla ad un orario prestabilito presso questo Magazzino, già attivato durante la pandemia per la preparazione della spesa online a beneficio di tutti i cittadini del Veneto grazie al delivery - dice Gianni Canella, vicepresidente di Alì - .Abbiamo scelto questo spazio per trasferire il magazzino di riferimento aziendale per la spesa online perché in grado di rispondere perfettamente alle sempre crescenti richieste di queste nuove forme di servizio. Ringrazio l’Amministrazione Comunale e tutti coloro che hanno reso possibile questa inaugurazione, in particolar modo i miei collaboratori che ogni giorno lavorano con passione perseguendo il nostro scopo di migliorare la vita alle persone»

Bano

«Motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale che un privato, nella fattispecie un Gruppo importante come Alì decida di investire su un edificio dismesso come nel caso dell’Ex Mercatone, operando un intervento di rigenerazione urbana - aggounge il sindaco di Noventa, Marcello Bano - .Questo, arricchito dal fatto che il territorio tutto potrà godere ora di un servizio che risponde alle attuali e rinnovate esigenze della comunità. Questo intervento ha permesso non solo di riqualificare uno spazio abbandonato ma soprattutto ha consentito di rispondere ad un'istanza reale ed urgente . Quello con Alì è un rapporto consolidato da decenni e per questa storica e sana azienda del nostro territorio le porte di Noventa Padovana saranno sempre aperte.” Interviene il Sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano.