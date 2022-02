Ospedali pediatrici, la donazione di Conad arriva anche a Padova

È pari a 222mila euro la cifra donata dalla cooperativa Commercianti Indipendenti Associati - Conad a favore di cinque grandi ospedali pediatrici del suo territorio. L’importo è stato destinato alla Clinica di Oncoematologia Pediatrica Azienda Ospedale Università di Padova, al Reparto di Pediatria Dell’ospedale Di Rimini, all’Ospedale Dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano, all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno-Infantile Burlo Garofolo Di Trieste e all’Ospedale Pediatrico Salesi Di Ancona.

Donazione

La somma è stata raccolta grazie all’iniziativa di collezionamento “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, che aveva ad oggetto 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione realizzati con materiali green. I clienti del territorio di competenza della cooperativa — Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia — hanno potuto partecipare in prima persona: per ogni premio distribuito Commercianti Indipendenti Associati ha devoluto 50 centesimi, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

CIA Conad

«Oggi esprimiamo un profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria — ha commentato Maurizio Pelliconi, Presidente di CIA Conad - Commercianti Indipendenti Associati. — Siamo Persone oltre le cose ed è grazie a iniziative come questa che possiamo esprimere il nostro valore concreto per il territorio, andando oltre le mura dei nostri punti vendita e accompagnando le Comunità in cui operiamo verso il futuro. Quest’iniziativa è frutto della collaborazione sinergica tra la nostra Cooperativa, i nostri Soci e i nostri Clienti, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di collezionamento solidale dimostrando attenzione, sensibilità e generosità».

Impegno

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano. L’iniziativa, condotta a livello nazionale da tutto il Sistema Conad, ha permesso una donazione complessiva di 1,9 milioni di euro a favore di 24 ospedali con reparti pediatrici in tutta Italia.