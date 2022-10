Packaging in metallo e cibo in scatola a vantaggio della sostenibilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

20 ottobre 2022: Il colosso degli imballaggi in metallo, Eviosys, festeggia il suo primo anno come gruppo indipendente. Dopo 12 mesi di trasformazione accelerata che ha messo la sostenibilità al primo posto, il leader europeo ha intervistato 2000 persone in Regno Unito, Francia, Germania e Spagna per scoprire le priorità dei consumatori in questo periodo di incertezza economica. Il sondaggio conferma che, nonostante le crescenti preoccupazioni sull'inflazione e sul costo della vita, il 72% dei consumatori non scenderà a compromessi sulla sostenibilità. Per quanto riguarda il cibo in scatola, il 31% dei consumatori spagnoli e un quarto dei tedeschi lo considerano un prodotto di qualità elevata. Tuttavia, solo l'11% dei consumatori britannici condivide questa opinione. L'81% dei consumatori si preoccupa in generale dell'ambiente e la maggior parte degli acquirenti (62%) si sente arrabbiata o frustrata per la quantità di plastica nei corridoi dei supermercati, con i tedeschi i più infastiditi (74%). Tre quarti (74%) degli intervistati considerano gli imballaggi in metallo più sostenibili della plastica. La richiesta di alternative sostenibili Eviosys ha presentato il suo nuovo programma ESG, Preserve Together, con l’obiettivo di accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre l'impronta di carbonio dei propri prodotti nelle categorie 1 e 2 del 20% entro il 2027 (rispetto al 2020) sulla strada per Net Zero entro il 2050. Nello specifico Eviosys intende intraprendere: • Aggiornamento delle apparecchiature di polimerizzazione per ridurre il consumo di gas del 60%. • Installazione di compressori intelligenti per risparmiare fino al 40% di elettricità • Passaggio alle luci a LED in tutti gli impianti che risparmiano fino al 90% di elettricità • Installare pannelli solari per generare fino al 30% del proprio consumo • Alleggerire le linee di prodotti Il programma Preserve Together di Eviosys include anche prodotti innovativi, come la chiusura in metallo Orbit™, più facile da aprire rispetto a una chiusura in metallo standard. Olivier Aubry, Chief Commercial Officer di Eviosys, ha dichiarato: “Questo sondaggio conferma che Eviosys sta facendo le scelte giuste investendo nella sostenibilità, trasformando la nostra azienda per dare l'esempio, con la dedizione di tutti i dipendenti Eviosys ma anche in collaborazione con i nostri clienti e fornitori”.