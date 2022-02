La "femminista" Prando riconfermata presidente Cia

Milena Prando, titolare dell’azienda L’Alba vini di Cinto Euganeo, è stata riconfermata all’unanimità presidente dell’associazione Donne in Campo - Cia Padova. «Nonostante i cronici problemi, accentuati negli ultimi due anni a causa della pandemia – ha sottolineato la stessa Prando durante l’assemblea elettiva – siamo chiamati a continuare a scommettere sull’imprenditoria femminile. Nell’immaginario collettivo la filiera agroalimentare è ancora appannaggio dell’uomo, mentre la donna viene quasi considerata una figura di secondo piano».

Dati pandemia

I dati, in realtà, dimostrano il contrario. Stando alle ultime rilevazioni, infatti, in provincia di Padova risultano registrate 2.803 imprese agricole femminili, su un totale di 11.601 riconducibili al primario (il 24,16%). «Chiaro che possiamo, anzi dobbiamo, fare sempre meglio - ha aggiunto - e tra le difficoltà c'è l’accesso al credito, molto di più dei nostri colleghi maschi, oltre che l’assenza di specifici finanziamenti a favore delle aziende agricole in rosa, al netto dei contributi previsti dalla Politica agricola comune».

Pari opportunità

«Il raggiungimento delle pari opportunità, tanto nella società che nelle attività economiche, è stato l’obiettivo principale. Tuttora le nostre attività sono finalizzate a promuovere e sostenere la partecipazione delle donne ai processi decisionali e negli organismi dirigenziali, a tutti i livelli - sostiene Prando - e nell’agroalimentare le donne si distinguono soprattutto nelle aziende multifunzionali, con un particolare impegno relativamente alla sicurezza alimentare, biologico, custodia della biodiversità, tutela del paesaggio e del suolo». Tra le altre questioni cardine, la sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. «Le donne – ha concluso - sono innovatrici instancabili, capaci di coniugare lo sviluppo alla tradizione».