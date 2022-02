Alla Paoul di Saonara il premio per lo sviluppo economici di Unioncamere

Paoul s.r.l., azienda artigiana leader nella produzione di scarpe da ballo di Villatora di Saonara (PD), è stata premiata ieri a Venezia dal presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, durante la Cerimonia della seconda edizione del Premio Sviluppo Economico di Unioncamere del Veneto, nella categoria “Responsabilità sociale d’impresa”, destinato alle aziende capaci di integrare gli aspetti sociali ed ambientali all’interno dell’ordinaria gestione aziendale.

L'impresa

L’impresa patavina fondata nel 1967 dalla famiglia Pizzocaro, oggi è una s.r.l., guidata da mamma Maria Teresa e dalle giovani figlie Katia e Cinzia che hanno saputo raccogliere il patrimonio di conoscenze nell’«arte del fare» dell’azienda e darvi nuovo slancio, anche verso il mercato internazionale. Paoul impiega 22 dipendenti con un valore della produzione nel 2019 di circa 1 milione e 300 mila euro, esporta in Europa, Asia e Nord America ed ha segmentato la propria produzione in 4 differenti linee: la storica linea per il ballo, la linea Wedding & Gala per cerimonie ed eventi importanti, la linea Theatre, e la linea Tailored. Orientato al continuo sviluppo e convinto del valore dell’artigianato, il brand spinge la creatività ai massimi livelli per realizzare prodotti innovativi e originali interamente Made in Italy.

Le donne

L’azienda, con tre socie donne di cui due under 40, fonda la propria gestione sull’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 dell’ONU - Uguaglianza di genere. Le socie inoltre sono da sempre sensibili alle tematiche sociali come, ad esempio, la realizzazione del calendario “Visioni” per sostenere lo Iov – Istituto Oncologico Veneto. Meritevole di particolare menzione anche il museo aziendale che Paoul, consapevole del peso della propria storia ha voluto realizzare per raccontare il proprio percorso in oltre 50 anni di conoscenze e, indirettamente, l’evoluzione storica dell’artigianato calzaturiero e di un distretto, quello della Riviera del Brenta, che l’ha reso famoso nel mondo.