PrivacyStudio di Padova vince il prestigioso premio "L'impresa virtuosa" per l'anno 2022

La società dimostra un costante impegno nell'offrire servizi di formazione e di consulenza in materia privacy, promuovendo pratiche di sicurezza dei dati personali per i propri clienti. Inoltre, mostra quotidianamente una forte attenzione alle esigenze dei propri dipendenti, migliorando così il benessere aziendale e rendendo l’ambiente di lavoro sano e collaborativo. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Leonardo Hotel di Mestre, con la presenza di ospiti d'eccellenza del panorama politico ed economico italiano. La società ringrazia i propri dipendenti, i clienti e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante riconoscimento. PrivacyStudio è entusiasta di continuare a lavorare per migliorare sempre di più e di essere una parte attiva della comunità imprenditoriale veneta e nazionale Per ulteriori informazioni sulle attività e iniziative di PrivacyStudio scrivi a commerciale@privacystudio.it, oppure chiama al +39 049 8258833 Sito: www.privacystudio.it