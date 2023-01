Riding experience alto adige – nuovo fornitore per espe-rienze in moto in Alto Adige

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Con la ritrovata libertà di viaggiare, anche Riding Experience Alto Adige si presenta sul mercato italiano come nuovo fornitore di esperienze di guida uniche per gli appassionati delle due ruote. Dopo essere entrato nel settore tedesco nel 2021 come organizzatore di tour in Alto Adige, ed aver ampliato la sua gamma di servizi nel 2022 sottoscrivendo una partnership con due centri di guida unici nel loro genere, oltre a diversi hotel e ristoranti, a partire dal 2023, grazie anche alla sua nuova sede operativa di Bolzano, l’azienda entra fi-nalmente nel mercato italiano. Il marchio infatti è partner esclusivo per gli eventi del Safety Park Alto Adige, locato diret-tamente all’uscita dell’autostrada Bolzano Sud e circondato dalle magnifiche Dolomiti alto atesine. La struttura, composta di 7 differenti piste (di cui una Offroad), si presta perfetta-mente a diverse attività come corsi di guida, test drive ed eventi di guida. In aggiunta al Safety Park, Riding Experience Alto Adige dispone in modo esclusivo del terreno di allena-mento militare Offroad situato in Val Pusteria. Questo particolare parco di allenamento dà la possibilità agli amanti dell’Offroad di sfidare le proprie capacità su terreni sconnessi ed impegnativi in un ambiente sicuro e controllato. Safety Park – Formazione e tour come punto di forza Il Safety Park Alto Adige è un centro di guida unico nel suo genere situato direttamente all’uscita autostradale Bolzano Sud ed incorniciato dalle suggestive montagne dell’Alto Adige. I circa 300 giorni di sole che offre il territorio, il clima mediterraneo ed il panorama, fanno di questa struttura il nostro punto di partenza per tutte le attività di Riding Experien-ce. Con le sue diverse aree dinamiche, un lungo percorso di Handling, una pista per Go-kart ed un variegato percorso off-road e motocross, questo centro offre agli appassionati delle due ruote diverse possibilità per imparare a guidare la moto in modo sicuro o per affinare le proprie tecniche di guida. I nostri corsi si adattano a tutti i livelli di guida e sono tenuti da istruttori professionisti certificati. Le prime curve, come quelle del Passo Mendola, sono raggiungibili in soli dieci minuti di guida, mentre luoghi come il Lago di Carezza, l’Alpe di Siusi o il Passo dello Stelvio, si trovano a circa 30-60 minuti. Grazie all’edificio business dotato di diverse sale riunioni modulabili, il ristorante ed un’ampia zona espositiva, Riding Experience Alto Adige è in grado di organizzare presso il Safety Park eventi fino a 300 persone. La particolare conformazione della struttura e l’adattabilità delle piste rendono questo centro il luogo ideale anche per eventi stampa, lanci di prodotto, test drive per lo sviluppo tecnico ed eventi incentive. Il centro città e la zona fiera si trovano solo a pochi chilometri dal Safety Park Offroad Park in Val Pusteria – Adrenalina per gli amanti del fuoristrada Immerso nel pittoresco scenario delle Dolomiti, il parco Offroad di circa 20 ettari compren-de 8 diversi percorsi di guida. Gli appassionati del genere possono sfidare le loro abilità di guida su terreni sconnessi, ghiaia, sabbia, pietre o fango. Per rendere la sfida ancora più impegnativa, non mancano percorsi con solchi, buche, dossi, pendenze di vario genere e tratti immersi nel bosco. Tra l’ampia offerta di corsi di guida, anche l´offroad ha dei mo-menti di formazione dedicata a seconda del livello, il tutto combinabile con tour dedicati nei quali mettere in pratica quanto imparato durante il corso. Non può mancare il pranzo con vista sul suggestivo Lago di Braies nelle vicinanze, che re-gala scenari da favola offrendo sfumature dal verde acceso al bianco ghiaccio a seconda della stagione. Noleggio – Flotta BMW top di gamma ogni anno Grazie ad una collaborazione con BMW München, Riding Experience Alto Adige mette a disposizione di clienti ed appassionati un parco moto sempre top di gamma. Modelli e va-rianti vengono scelti tra le ultime proposte e consegnate da BMW ad inizio stagione. Inol-tre, ad ogni noleggio vengono fatti tutti i controlli di routine per garantire il corretto funzio-namento e la sicurezza del mezzo. È possibile scegliere e prenotare il modello desiderato direttamente dal sito di Riding Expe-rience Alto Adige e recarsi presso il Safety Park nel giorno selezionato per il noleggio, of-frendo così al cliente la possibilità di provare la moto dei propri sogni circondato da un pa-norama mozzafiato. A PROPOSITO DI RIDING EXPERIENCE ALTO ADIGE Riding Experience Alto Adige è un fornitore di esperienze di guida in Alto Adige. È partner esclusivo per gli eventi di Safety Park Alto Adige e ne cura tutta la commercializzazione. Presso la struttura offre corsi di guida di vario genere, tour in Alto Adige, organizza eventi B2B/B2C e offre la possibilità di noleggio moto Riding Experience Alto Adige fa parte del portfolio di servizi di CUBE brand communica-tions, un'azienda di Ingolstadt specializzata in Driving&Riding Experiences.