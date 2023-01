Umana fra le aziende partner di “Le village by ca triveneto”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Umana, fra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia, con 144 filiali operative nel territorio italiano, 1400 collaboratori diretti e circa 30 mila persone inserite ogni giorno entra a far parte di “Le Village by CA Triveneto”, il villaggio dell’innovazione di Crédit Agricole Italia, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, Confindustria Veneto Est e UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova, con sede a Padova. Da questa partnership nasceranno servizi, attività e progetti al servizio del tessuto economico del territorio, con l’obiettivo di promuoverne la crescita, accelerare lo sviluppo di aziende e startup innovative, e la diffusione di nuovi prodotti e servizi. Umana, da sempre attenta ai temi della transizione digitale, accompagnerà “Le Village by CA Triveneto” nel corso di numerose iniziative ed eventi, portando la sua consolidata esperienza nel mercato del lavoro con competenze di valore nei servizi per le risorse umane. Un ambiente vitale e dinamico, in spazi dotati delle più moderne tecnologie per il networking fra aziende dove il flusso di persone genererà sempre nuove e proficue occasioni di incontro. Con Umana e “Le Village by CA Triveneto” saranno molte, infatti, per imprenditori, aziende e startup innovative, le opportunità di sviluppo di percorsi di accelerazione. Una collaborazione che metterà al centro temi e best practice condivise nei più diversi ambiti, dall’innovazione alla sostenibilità del lavoro. Molte le iniziative in programma: incontri, seminari, workshop, confronti, analisi e networking fra aziende.