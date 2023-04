Xifram annuncia la partnership con Org Numeri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Siamo lieti di presentare la partnership con 𝗢𝗿𝗴 𝗡𝘂𝗺𝗲𝗿𝗶 𝗦.𝗿.𝗹., società che offre consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e sistemi di gestione, con cui lavoreremo per arricchire le soluzioni rivolte alle organizzazioni. Le competenze e l’esperienza di entrambe le realtà saranno da oggi a disposizione dei nostri clienti che potranno contare su una vasta gamma di servizi rivolti alla compliance legale e tecnica. La collaborazione con Org Numeri nasce come completamento ai temi privacy e 231 che si amplieranno alla sicurezza sul lavoro e all’ambiente, permettendoci di diffondere la cultura della compliance e della sostenibilità. Far crescere nuovi approcci nella gestione quotidiana del business, implementare soluzioni che tutelino le organizzazioni e il loro valore, accompagnandole verso le sfide future è l’obiettivo che perseguiremo assieme grazie alle sinergie che sapremo attivare e all’entusiasmo di lavorare con persone che condividono i nostri stessi valori. Scopri i nuovi servizi e contattaci per qualsiasi informazione desideri approfondire: +39 0498258833 - www.privacystudio.it - www.231studio.it - www.orgnumeri.com