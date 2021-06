Il comune di Cittadella torna a distribuire i buoni spesa: ecco come richiederli

Il Comune di Cittadella continua ad essere vicino ai suoi cittadini, specialmente a quelli più in difficoltà. Proprio per questo, l'Amministrazione torna a proporre un valido supporto a sostegno delle famiglie per far fronte a tutte quelle conseguenze che l'emergenza sanitaria ha purtroppo comportato: i buoni spesa.

Buoni per l'acquisto di alimenti e di prodotti di prima necessità

La misura, attiva a partire dal 15 giugno 2021, prevede l'assegnazione di buoni per l'acquisto di alimenti e di prodotti di prima necessità, spendibili negli esercizi convenzionati.

Dove fare la domanda

Compilazione della domanda ed assegnazione avverranno su un'apposita piattaforma informatica, alla quale sarà possibile accedere cliccando il seguente link https://solidali.welfarex.it/padova_solidali_cittadella

L'assistenza nella compilazione della domanda

I residenti di età superiore a 60 anni o comunque in difficoltà con l'utilizzo delle tecnologie informatiche potranno usufruire di assistenza per la compilazione telematica, previo appuntamento telefonico al numero: 389 0937335 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 16 alle 19.

Per tutte le informazioni, consultare il sito del Comune di Cittadella.

L'aiuto

«Un progetto importante che consentirà di offrire ai Cittadellesi nuove opportunità per affrontare problematiche tipiche di situazioni di precarietà, evitando di non portare con sé per troppo tempo le conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria sia da un punto di vista economico che sociale e psicologico. L'auspicio è quello di riuscire ad aiutare quanti più Cittadellesi possibili così da riuscire a promuovere una migliore qualità di vita e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio».

Foto dalla pagina Facebook del comune di Cittadella.