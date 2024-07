Denis Dianin firma il pandoro estivo: la limited edition è albicocca, caramello e nocciola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“L’estate di Denis Dianin ha il sapore della rivoluzione. L’anima veneta del Maestro padovano è stata determinante per la nascita del nuovo grande lievitato: il Pandoro estivo albicocca, caramello e nocciola. Particolarmente soffice grazie alla lavorazione unica, la limited edition estiva di Dianin ha nella parte aromatica e nell’armonia dei profumi il suo punto di forza. Il perfetto equilibrio tra la dolcezza dell’albicocca, le note di caramello e l’inserimento della nocciola lo rende perfetto per l’estate.

Con il nuovo pandoro estivo torna anche il Panettone pistacchio, limone e amarena diventato ormai un classico della produzione del Maestro Dianin nei mesi più caldi. Non cambia la morbidezza e la texture impeccabile del grande lievitato, frutto dell’utilizzo di ingredienti di alta qualità e dell’esperienza nella gestione del lievito madre di Denis Dianin che è tra i membri fondatori e componente del consiglio d’amministrazione del Consorzio per la Tutela del Lievito madre da rinfresco che offre un sostegno concreto e costante ai produttori di piccoli o grandi lievitati.

Oltre che in grande formato al prezzo di 39 euro il pandoro e 42 il panettone, i due grandi lievitati estivi vengono serviti a fette nelle due pasticcerie Denis Dianin di Selvazzano Dentro e Cittadella accanto a mignon, monoporzioni, torte classiche, moderne e da viaggio, crostate e biscotteria. A queste si aggiungono le 18 varietà di brioche, cornetti e croissant per la colazione, il menù brunch e il servizio Ristorantino, fiore all’occhiello della Pasticceria.

Ogni giorno, infatti, i tavoli delle due pasticcerie vengono apparecchiati per accogliere nel migliore dei modi i clienti che possono scegliere i piatti dal menù firmato da Denis Dianin e da Francesco Selmin, giovane cuoco classe 2000 originario di Galzignano Terme, nel cuore dei Colli Euganei, braccio destro del Maestro nella pasticceria salata e in cucina. Ad accompagnare il pasto c’è il pane a lievito madre, tra le varietà proposte anche il pane al caffè preparato con caffè macinato, chicchi in infusione e caffè espresso. Nel pomeriggio agli stessi tavoli si ordina l’aperitivo che può essere accompagnato da una grande varietà di cicheti.

Denis Dianin

Nato a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, il Maestro Denis Dianin dimostra fin da piccolo una forte dedizione nel mondo della pasticceria e della cucina. Il progetto di aprire una pasticceria prende forma nel 2005 quando nasce d&g patisserie, oggi DIANIN Padova. La voglia di continuare a studiare, ricercare e informarsi non è mai mancata, e dopo anni di sperimentazioni con l’obiettivo di produrre i lievitati sfruttando la vasocottura nel 2018 nasce il nuovo brand INVERO: il marchio interamente dedicato ai prodotti confezionati in vetro, comprendente non solo lievitati, ma anche succhi di frutta ed estratti, oltre a numerose altre proposte. Da anni all'interno della pasticceria è presente il servizio Ristorantino in cui attraverso materie prime ricercate, studi e tecnologie avanzate si propone al cliente una qualità e un servizio eccellente. Da maggio 2023 è titolare anche della pasticceria bistrot DIANIN Cittadella. Oltre al lavoro in laboratorio, seguendo in prima persona la cura del lievito madre e la successiva produzione dei lievitati Dianin e Invero, svolge attività di consulenza in ambito di ricerca e sviluppo per diverse aziende del settore della pasticceria. È dimostratore, formatore e consulente sui settori artigianale e industriale per diverse aziende, nonché docente presso le scuole più importanti d'Italia per trasmettere ai futuri pasticceri l’amore per la creazione di dolci, prima colazione, mignon, grandi lievitati e da ricorrenza, pasticceria salata, ristorazione in pasticceria e tantissime altre. È socio e membro del CDA del Consorzio per la Tutela del Lievito madre da rinfresco e componente del Direttivo dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI).

Via Monte Grappa, 30

35030 – Selvazzano Dentro (Padova)

Tel. 049 637201

Apertura:

lunedì 6,30-13

da martedì a giovedì 6,30-20,30

venerdì 6,30-21

sabato e domenica 6,30-21

Via Borgo Padova, 150

35013 – CITTADELLA (Padova)

Tel. 049 637201

Apertura:

lunedì 7-13

da martedì a domenica 7-20,30

Info web

https://www.denisdianin.it/

Instagram: denis.dianin

Facebook: denisdianinchef"

Foto articolo da comunicato stampa