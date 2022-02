Festeggiare San Valentino con una torta? Ci pensa la pasticceria Marisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si chiama “White Valentine” ed è una Pavlova fatta di meringa con cuore di caramello e frutti rossi, cremoso al cioccolato al latte, ricoperto da crema montata al cioccolato bianco alla vaniglia, limone e lime, marshmallow al lampone.

Come averla

Per prenotarla basta telefonare, passare in negozio oppure utilizzare il seguente link: https://bit.ly/WhiteValentine2022. Da sabato 12 a lunedì 14 febbraio la si può ritirare esclusivamente in pasticceria al prezzo di 32 euro.

I social

L’invito della pasticceria di Arsego è quello taggarre la dolcezza su Facebook e Instagram @pasticceriamarisa

Info

Pasticceria Marisa

Via Roma, 422 a San Giorgio delle Pertiche PD

Telefono +39 049 9330079

info@pasticceriamarisa.it

ordini@pasticceriamarisa.it

https://pasticceriamarisa.it/landing-page/san-valentino-2022-white-valentine/

Foto articolo da comunicato stampa