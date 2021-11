Pasticceri&Pasticcerie 2022: la guida Gambero Rosso premia ben tre realtà padovane

Arriva alla sua undicesima edizione, in collaborazione con Hausbrandt, anche la guida Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso, nella quale tra i locali segnalati se ne possono trovare ben tre patavini. A Padova, infatti, il massimo riconoscimento delle “Tre torte” (senza contare "Tre torte d’oro" per la Pasticceria Veneto di Brescia), è andato ancora una volta all’arte del maestro pasticcere Luigi Biasetto con la sua pasticceria e alla pasticceria Marisa di Arsego a San Giorgio delle Pertiche. Non solo, il premio speciale per la miglior pasticceria salata va a d&g Patisserie di Selvazzano Dentro

L’importanza dei social

Il 2021 è stato un anno d’oro per la pasticceria made in Italy e i maestri pasticceri hanno dimostrato di aver acquisito nuove consapevolezze e capacità di utilizzare a loro vantaggio tutti i mezzi a disposizione. Comunicazione social puntuale e costante, siti ed e-commerce come vetrina preziosa per ottimizzare e far conoscere la produzione, potenziamento di proposte “facili” replicabili a casa, massima attenzione per le intolleranze con la creazione ad hoc. Il 2021 ha inoltre visto un impegno crescente nella panificazione e nei grandi lievitati destagionalizzati e proposti anche in forma di lingotti o bauletti, a potenziare l’offerta salata con nuovi e intriganti mix fra cucina e pasticceria, a valorizzare i prodotti locali. Il tutto senza dimenticare di appagare l’occhio. Fioccano raffinati restyling con un’offerta a tutto tondo che include la ristorazione e si moltiplicano i locali che abbracciano la formula del dessert store, pasticcerie pensate e concepite esclusivamente per l’acquisto.

Premi Pasticceri&Pasticcerie 2022

Tre torte d’oro

Pasticceria Veneto | BRESCIA

Tre torte 2022

In collaborazione con

95

Dalmasso | AVIGLIANA [TO]

94

Biasetto | PADOVA

Maison Manilia | MONTESANO SULLA MARCELLANA [SA]

93

Besuschio | ABBIATEGRASSO [MI]

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro | PIAGGINE [SA]

92

Gino Fabbri Pasticcere | BOLOGNA

Pasquale Marigliano | NOLA [NA]

Nuovo Mondo | PRATO

Sal De Riso Costa d’Amalfi | MINORI [SA]

Walter Musco – Bompiani | ROMA

91

Acherer Patisserie.Blumen | BRUNICO/BRUNECK [BZ]

Fabrizio Galla | SAN SEBASTIANO DA PO [TO]

Belle Hélène | TARQUINIA [VT]

Ernst K Knam | MILANO

Pasticceria Marisa | SAN GIORGIO DELLE PERTICHE [PD]

Caffè Sicilia | NOTO [SR]nuovo ingresso

90

L’Arte Bianca | PARABITA [LE]

Cortinovis | RANICA [BG]

Dolce Reale | MONTICHIARI [BS]

Fusto Milano | MILANO

Luca Mannori | PRATO

Martesana Milano | MILANO nuovo ingresso

Pepe Mastro Dolciere | SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO [SA]

Rinaldini | RIMINI

Pasticceria Roberto | ERBUSCO [BS]

Sciampagna | MARINEO [PA]

Alessandro Servida | MILANO nuovo ingresso

Premio speciale - Pasticcere emergente

In collaborazione con

Piero Ditrizio - Ditrizio Pasticceria - Cagliari (CA)

Premio speciale - Novità dell’anno

Pasticceria Celestina - POLLENA TROCCHIA [NA]

Premio speciale - Miglior pasticceria salata

In collaborazione con

Pasticceria Roberto - ERBUSCO [BS]

d&g Patisserie - SELVAZZANO DENTRO [PD]

Premio speciale - Miglior comunicazione digitale

In collaborazione con

Douce - GENOVA

Besuschio - ABBIATEGRASSO [MI]

Premio Speciale - Pasticceria con il miglior packaging

In collaborazione con