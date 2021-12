Nasce il gusto “panetthòn” della gelateria da Bepi, un gelato che profuma di Natale e di sostenibilità

È etica, sostenibile e aiuta il prossimo, la sfida che premia il miglior panettone veneto: la manifestazione Panetthòn è nata nel 2016 ed è stata ideata dal medico oculista dell’Ospedale di Rovigo e Accademico della Cucina Italiana, il professor Daniele Gaudioso supportato dall’agenzia di marketing strategica IDEA Food & Beverage, per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

Oltre 60 panettoni

Da una piccola competizione dedicata ai pasticceri padovani, le odierne edizioni si sono estese a tutto il Veneto: hanno partecipato così oltre 60 panettoni provenienti da tutta la regione con una giuria scelta di esperti nel campo dell’enogastronomia italiana: tra questi ha presenziato anche Jacopo Braggion, esperto gelataio, che porta avanti la tradizione di famiglia di produzione del vero gelato artigianale 100% made in Veneto. La premiazione ha avuto luogo il 30 novembre 2021, al ristorante Radici di Padova.

I gelati da Bepi per Adamitullo Onlus

Come da tradizione, acquistando i panettoni dei partecipanti a Panetthòn 2021, si sostiene la Onlus Amici di Adamitullo, che da dieci anni in Etiopia garantisce il sostegno alle attività scolastiche ed educative di circa mille bambini e adolescenti frequentanti la missione salesiana. La Gelateria da Bepi è sempre stata legata al sociale e alla scelta etica “antispreco”: quest’anno ha studiato un gelato dallo spirito natalizio con parte della campionatura di dolci non utilizzati nell’assaggio durante la manifestazione. È nato così il gelato Panetthòn dei fratelli Jacopo e Nicolò Braggion di Padova, preparato con una deliziosa ricetta, studiata per elevare al massimo tutto il gusto di uno dei dolci più buoni del Natale. Una sontuosa base di crema alla vaniglia viene arricchita da una polvere di panettone essiccato per garantire una profumata aromaticità (tecnica studiata dai fratelli Braggion per elevare al massimo le caratteristiche organolettiche) alla quale si aggiungono le scorze di arancia e limone candite. Il tutto verrà variegato con soffici fette di panettone imbevute nel vino dolce Torcolato, gentilmente selezionato e donato dall’amico Angelo Sabbadin, sommelier e giudice per Decanter. Il gusto Panetthòn verrà confezionato nel famoso barattolo blu della Gelateria da Bepi e distribuito sia nella sede dell’associazione Amici di Adamitullo Onlus, sia nella storica bottega dei fratelli Braggion a Padova nel quartiere di Mortise. A partire dall’8 dicembre si aprirà la vendita del gelato con l’obiettivo di raccogliere più fondi possibili da devolvere all’associazione. Questo Natale il barattolo al gusto Panetthòn della Gelateria di Bepi diventa un simbolo da condividere: un piccolo aiuto per sostenere una giusta causa, un gesto di solidarietà per aiutare il prossimo.

I fratelli Jacopo e Nicolò Braggion & la gelateria Da Bepi

La storia della Gelateria da Bepi è orgoglio 100% Italiano e conta più di ottant’anni di storia. Nel 1937 il Nonno Bepi e la Nonna Rina inaugurarono ad Adria, in provincia di Rovigo, il primo chiosco di gelati artigianali. Si spostarono poi a Padova nei primi anni ‘60, dopo la terribile alluvione del Po, dove ricominciarono di nuovo la loro avventura che continua tutt’ora. Jacopo e Nicolò, assieme alla guida iniziale del padre, hanno raccolto il testimone riproponendo le sempre attuali ricette del nonno con molte proposte nuove e sperimentali sempre al passo con i tempi. Il gelato di Nonno Bepi era già un prodotto all’avanguardia: ancor oggi la famiglia Braggion porta avanti questa grande nomea per esser una delle più prestigiose gelaterie gourmet d’Italia. Il loro segreto? Una passione che tramuta il lavoro in una vera vocazione, trasmessa anche ai collaboratori che fanno parte di una grande famiglia, capaci di portare alla massima perfezione il prodotto finito: ecco perché il Gelato di Bepi è diventato la mecca per chi ricerca l’autenticità dei sapori e l’artigianalità di questa prelibatezza Made in Italy. Il 2021 non solo ha portato lo sviluppo di grandi progetti ideati da Jacopo e Nicolò ma ha dato il via alla nuova linea, disponibile in tutto il Veneto e di sicura espansione: i gelati in formato barattolo marchiati Gelateria da Bepi stanno iniziando a popolare le rivendite di alta qualità come gastronomie ma anche macellerie, bar, pizzerie e botteghe gourmet. Il nuovissimo formato da 400ml rappresenta l’evoluzione dell’attività che trova una distribuzione molto più ampia anche oltre i confini padovani con una scelta di packaging in carta 100% green, senza l’utilizzo di componenti in plastica.

