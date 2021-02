“Healthy living 2021”: chef stellati, medici e vignaioli alla scoperta degli ingredienti per vivere in salute

Il viaggio alla scoperta di ‘“Healthy Living”, una vita sana, inizia mercoledì 10 febbraio dal Museo della Città di Rovereto dove il cardiochirurgo Gino Gerosa, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova, Rosario Rizzuto e il direttore generale di Venicepromex – Agenzia per l’internazionalizzazione Franco Conzato presenteranno il progetto “Conversazioni”. Un ciclo di 12 incontri che vedrà protagonisti chef, vignaioli e medici in un confronto interdisciplinare sul tema del benessere alimentare per il corpo e per la mente.

Incontri in diretta social

All’evento, trasmesso in diretta sulla pagina Youtube dell’Università degli Studi di Padova , saranno presenti inoltre il Presidente della Fondazione Museo Civico di Rovereto, Giovanni Laezza e l’ingegnere Renato Benintendi che chiuderà l’incontro con la lettura “Dal vino di Iside ai banchetti di Apuleio, tra costume e mito”.

L'alimentazione sana

«L’alimentazione nell’ultimo ventennio ha assunto un ruolo di primissimo piano nel mantenimento della salute nella popolazione mondiale ed è considerata come strumento essenziale di prevenzione primaria. Non dimentichiamo che un’alimentazione sana promuove il benessere, migliorando la qualità della vita fino ad allungarla. Obiettivo di questi incontri è di diffondere la cultura di un’alimentazione sana quale miglior prevenzione delle malattie e di un generale benessere psicofisico» – spiega Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama internazionale, membro del Comitato Scientifico Health Chef e ideatore di Healthy Living 2021 -. «Le conversazioni sull’Healthy Living sono la naturale continuazione del progetto Health Chef???, in campo dal 2019».

La collaborazione con l'Università

«Health Chef è un marchio registrato di Venicepromex - Agenzia per l’internazionalizzazione - guidato da un Comitato Scientifico di eccellenza, composto da professionisti della scienza e dalla cucina che supportano gli operatori della filiera del settore della ristorazione in questo processo di cambiamento.» dichiara Franco Conzato, direttore generale di Venicepromex «Con le conversazioni sull’Healthy living vogliamo proseguire e approfondire la nostra esperienza con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi di alimentazione e salute e contestualmente promuovere le numerose eccellenze del territorio. Un progetto di ampio respiro, in cui la partnership con l’Università degli Studi di Padova svolge un ruolo fondamentale».

Le scelte alimentari e l'impatto sulla salute

«C’è un legame stretto fra nutrizione e salute, due “diritti umani fondamentali” in stretta correlazione, come sottolineato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – afferma il Rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto –. Il benessere nutrizionale è quindi un tema globale, di cruciale importanza: uno stile alimentare corretto, ad esempio, può ridurre in maniera significativa l’incidenza di patologie cardiovascolari e tumori. Le scelte alimentari che facciamo impattano fortemente sulla nostra salute: gli incontri di “Healthy Living” mirano a rafforzare questa consapevolezza».

Oogni mercoledì, dalle 19 alle 20

Le “Conversazioni”, della durata di un’ora, verranno trasmesse ogni mercoledì, dalle 19 alle 20, a partire dal 17 febbraio fino al 28 aprile in diretta sulla pagina Youtube dell’Università degli Studi di Padova . Numerose le tematiche affrontate dagli ospiti d’eccezione del panorama della ristorazione, del vino e della medicina, nel ricco programma di appuntamenti.

17 febbraio – (IN)FORMARE.

Lo chef Alfio Ghezzi, il cardiochirurgo Gino Gerosa e Stefano Marzadro della Casa del Vino della Vallagarina approfondiranno il ruolo del medico e della ristorazione nella promozione del benessere per migliorare la qualità della vita 24 febbraio – AD OGNUNO IL SUO.

Lo chef Massimiliano Alajmo con Gino Gerosa e Roberto Anselmi della Cantina Anselmi parleranno di come l’alimentazione possa incidere sulla salute di uomini e donne in maniera diversa. 3 marzo – IMPARARE A STAR BENE, TUTTI.

Lo chef Alfonso Iaccarino, il presidente di Agenas Enrico Coscioni e Andrea Ferraioli delle Cantine Marisa Cuomo si confronteranno sul tema della salute pubblica attraverso l’educazione alimentare dei cittadini. 10 marzo – NUTRIRE IL CUORE.

Lo chef Norbert Niederkofler, il cardiologo Roberto Bonmassari e Karl Gasser della Cantina di Terlano scopriranno degli alleati alimentari per il benessere cardiovascolare. 17 marzo – MUOVITI!

Lo chef Mauro Buffo, il cardiochirurgo Augusto D’Onofrio e Veronica Adami della Cantina Ca’ Pigneto dialogheranno sull’inscindibile binomio attività fisica e alimentazione che, insieme, contribuiscono al benessere. 24 marzo – LA RICETTA DELLA FELICITA’.

Lo chef Giancarlo Perbellini, lo psichiatra Fabrizio Starace e Dante Bonacina della Cantina Ca’ del Bosco parleranno degli ingredienti per il benessere psichico. 7 aprile – MANGIA CHE TI PASSA.

Il ristoratore e macellaio Dario Cecchini, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Santobono- Pausillipon di Napoli Rodolfo Conenna e Giovanni Battista D’Orsi della Cantina Casaloste tratteranno il tema dell’alimentazione in ospedale come strumento di terapia ma anche di benessere del paziente. 14 aprile - ARIA NUOVA IN CUCINA PER UNA TAVOLA TUTTA DA RESPIRARE.

Lo chef Giuseppe D’Aquino, il chirurgo toracico Giuseppe Silvestre e Sandro Boscaini della Cantina Masi parleranno della correlazione tra alimentazione e respirazione per nutrire corpo e mente. 21 aprile – FOREVER YOUNG.

Lo chef Eligio Paties Montagner, il cardiochirurgo Gino Gerosa e Tanita Danese della Cantina Fongaro riveleranno il segreto dell’”eterna giovinezza”. 28 aprile – IL TEMPO DELLO “SPIRITO”.

La ristoratrice Stefania Martinato, Gino Gerosa e Padre Stefano Visintin delle Cantine dell’Abbazia di Praglia rifletteranno sul buon cibo e buon vino per l’equilibrio di mente, corpo e spirito.

Le “Conversazioni” si chiuderanno il 5 maggio nuovamente al Museo della Città di Rovereto dove Gino Gerosa, Franco Conzato, Giovanni Laezza e Renato Benintendi commenteranno gli appunti di questo viaggio in attesa del prossimo itinerario.