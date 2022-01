Torna in Prato della Valle la manifestazione "Legumi che passione 2022"

L'azienda "Veneto a tavola" organizza la manifestazione "Legumi che passione", appuntamento domenica 9 gennaio dalle ore 9.30 alle 19.

Scopri il volantino manifestazione "Legumi che passione 2022"

In programma l'allestimento della mostra "Legumi d'Italia", con oltre 500 varietà di legumi di ogni territorio italiano, con le relative schede descrittive per conoscerli ed apprezzarli, la mostra mercato "Bontà & benessere", dove gli espositori propongono specialità alimentari di varie regioni, prodotti erboristici, salutistici e di artigianato. Inoltre, è presente il laboratorio per bambini "Conoscere i legumi attraverso il gioco" ed è previsto lo scambio dei semi per tutti gli appassionati.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Per informazioni

Veneto a tavola

cell. 335 6033639

sito www.legumichepassione.com

pagina Facebook www.facebook.com/Legumichepassione

https://www.facebook.com/events/226234792978542/