Carnevale, un sabato "piccante" al mercato coperto di Campagna Amica Padova

Un sabato "piccante" saluta l'inizio del Carnevale al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova in via Vicenza 23. Per tutta la mattinata di sabato 16 gennaio saranno protagonisti i sapori decisi e i vivaci colori dei peperoncini presentati da Daniele Berto di Habanero’s Farm. Per chi è alla ricerca di un prodotto veramente unico, in grado di esaltare qualsiasi ricetta, i peperoncini di questa azienda giovane e appassionata sono la risposta ideale. Daniele e i suoi collaboratori saranno lieti di fornire tutti i consigli e le "dritte" sulle varietà e le proprietà dei loro freschissimi peperoncini.

Le aziende agricole

Come sempre saranno presenti numerose aziende agricole che ogni sabato mattina e mercoledì pomeriggio animano il Mercato Coperto di Padova con le loro tipicità, i prodotti di stagione e le delizie della nostra migliore agricoltura. Il tutto rigorosamente a “km 0” con le garanzie di origine, qualità che gli agricoltori sono in grado di fornire, grazie ad un rapporto diretto con i cittadini consumatori. Attenzione anche alla convenienza del prezzo, come in tutti i mercati di Campagna Amica, con il giusto riconoscimento al lavoro dei produttori ma senza l’aggravio imposto dai troppi passaggi della filiera commerciale che pesano sulle tasche dei consumatori. Ovviamente il Mercato Coperto è operativo in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni anti contagio e delle misure di prevenzione,: l’area è debitamente delimitata, con banchi distanziati, spazi ben segnati, uso obbligatorio delle mascherine e del gel igienizzante, ingresso ed uscita separati e adeguata informazione alla clientela da parte dei “tutor” di Coldiretti Padova presenti durante l’orario di apertura.