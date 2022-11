“A tavola con l’Oca di San Martino”: portate e menu a tema in molti locali padovani

«L’usanza di mangiare oca per avere fortuna è entrata a buon diritto fra le consuetudini dei padovani – scandisce Giuliano Lionello, vice presidente dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) di Padova, nonché chef-patron della trattoria “Al Pirio” di Torreglia – che possono scegliere fra le cucine di 23 ristoranti e trattorie della provincia patavina per godersi le portate e i menù a tema che la tradizione associa al grasso e gustoso pennuto».

L’annuale rassegna novembrina “A tavola con l’Oca di San Martino”, che è giunta alla diciannovesima edizione e gode del patrocinio e sostegno di Banca Patavina, rievoca un rito propiziatorio un tempo comune nelle campagne per festeggiare la fine dell’anno agricolo. Un appuntamento lungo l’intero mese di novembre per conoscere, apprezzare e riassaporare il gusto unico e inconfondibile delle carni dell’oca padovana, in una continua riscoperta e rivisitazione dei sapori antichi e delle ricette d’antan sapientemente rielaborate, che declinano il magnifico pennuto in altrettante squisitezze. A fare il paio, poi, ecco i tipici dolcetti di San Martino, per i quali si sono mobilitate, nell’ambito della medesima iniziativa enogastronomica, 18 pasticcerie di Padova e provincia.

Basta scorrere i menù dei locali che aderiscono alla rassegna per sentire l’acquolina in bocca e meravigliarsi della versatilità culinaria dell’oca. Portate classicheggianti ma anche innovative adatte a tutti i palati: tagliatelle e bigoli al ragù d’oca, lasagnetta d’oca, tortelli al foie gras, speck d’oca, oca stufata, brasata, “rosta”, allo spiedo, in confit, per finire con la “pizza gourmet” con salsiccia d’oca e il Pulled d’oca.

L'11 novembre

I ristoranti che animano la rassegna propongono tutti, alla carta, uno o più piatti in degustazione e quattro locali dedicano pure una serata di gala al tema dell’oca a tavola: menù gourmet esclusivi in cui le portate si accompagnano ai vini del territorio sapientemente abbinati, nella serata di venerdì 11 novembre, giorno di San Martino.

Ristoranti

Per tutto il mese di novembre è possibile gustare pietanze a base d’oca nei ristoranti:

A Banda del Buso, Padova

Aldo Moro La Cuisine, Montagnana

Al Palazzon, Galliera Veneta

Al Pirio, Torreglia

Antica Trattoria Al Bosco, Saonara

Antica Trattoria Antenore, Torreglia

Antica Trattoria Ballotta dal 1605, Torreglia

Antica Trattoria Taparo, Torreglia

Boccadoro, Noventa Padovana

Da Giovanni, San Giorgio in Bosco

Enotrattoria Serafino, Torreglia

Hostaria San Benedetto, Montagnana

In Corte dal Capo, Conselve

La Famiglia, Correzzola

La Montanella, Arquà Petrarca

La Tavolozza, Torreglia

Locanda Aurilia, Loreggia

Miravalle, Montegrotto Terme

Nalin Tradizione e Cucina, Campodarsego

Nerodiseppia Bistro’ d’Autore, Padova

Osterie Meccaniche, Abano Terme

Sensi, Villanova di Camposampiero

Val Pomaro, Arquà Petrarca.

Quanto alle dolcezze della tradizione del Santo guerriero, i Maestri Pasticceri si cimentano con l’Oca, il Cavallo e la Spada di San Martino, tipicità golose esposte in bella vista nelle vetrine dei loro negozi nelle giornate che vanno dal 7 al 13 novembre.

Pasticcerie aderenti

Al Duomo, Padova

Alfio, Padova

Antica Pasticceria, Campodarsego

Ballico, Padova

Celso, Padova

Cuccato, Montagnana

Dolci Tentazioni, Padova

Embasy, Ponte San Nicolo?

Estense, Padova

Europa, Padova

Favalli, Montagnana

Gardellin, Curtarolo

Guariento, Padova

La Creme, Padova

Le Sablon, Padova

Marisa, Arzergrande

San Marco, Padova

Santa Croce, Padova

Chi desideri restare sempre aggiornato sulle iniziative e gli eventi in programma, conoscere i dettagli sui pasticceri e i ristoratori partecipanti all’iniziativa e scorrere i loro menù, condividendo piatti e ricette a base d’oca, nonché i coloratissimi dolcetti della tradizione, può farlo attraverso la social page di GustarePadova: https://www.facebook.com/gustarepadova

Le informazioni sui locali aderenti e gli approfondimenti su eventi, cene, prezzi e proposte di menù sono disponibili anche su www.gustarepadova.it/, il portale del gusto padovano.

Leggi le proposte gastronomiche dei ristoranti e trattorie

https://www.appe.pd.it/per-tutto-il-mese-di-novembre-gusto-e-tradizione-nel-piatto-con-loca-e-i-dolci-di-san-martino/