L'olio Garda dop ospite a Caseus Ceneti 2021

Non solo formaggi a Caseus Veneti, la manifestazione promossa dalla Regione del Veneto che rende onore alle 7 denominazioni di origine protetta DOP e dà lustro a tutti i formaggi di pregio prodotti nel Veneto.

Scopri tutti i dettagli dell'evento

A raccontare l'immenso patrimonio di sapori regionali, ci sarà, infatti, anche l’Olio Garda DOP, protagonista di alcune degustazioni guidate che metteranno in luce l'indiscussa qualità del prodotto simbolo del Garda. Curiosi ed appassionati, infatti, potranno conoscere ed apprezzarne tutte le peculiarità sabato 25 e domenica 26 settembre in alcuni incontri dedicati, vere e proprie esperienze di assaggio in cui verranno illustrate le tecniche per degustare l'olio Garda DOP, al fine di apprezzarne appieno caratteristiche e potenzialità.

Le degustazioni

In particolare, sabato si terranno due sessioni di degustazione (ore 15 e 16.30) mentre domenica saranno quattro gli incontri che daranno la possibilità di conoscere l'olio Garda DOP e le sue caratteristiche (ore 11.30 – 13.30 – 15– 16.30).

Ad accompagnare gli assaggi dedicati all'olio Garda DOP, grazie all’esperto di arte bianca Gianluca Fonsato, ci sarà anche un'altra eccellenza veneta: la Ciabatta Polesana, pane tipico della provincia di Rovigo – ma conosciuto in tutta Italia – che il 21 settembre ha celebrato il 39° anno dalla sua creazione, avvenuta nel 1982. Un pane che Fonsato realizzerà in modo completamente artigianale, con l'utilizzo di sole farine locali e nel pieno rispetto della tradizione polesana, per dare vita, insieme all'olio Garda DOP, ad un matrimonio di sapori tutto da provare.

L'accesso alle degustazioni è consentito solo previa prenotazione sul sito www.caseusveneti.it

La manifestazione è ad ingresso gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con mascherina ed esibizione del green pass.

Foto articolo da comuniato stampa