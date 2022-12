“The Black hen”, ma che panettone è? Una chicca che Valentinetti dedica a Padova

Il patron di Radici Terra e Gusto Andrea Valentinetti non si fa certo mancare le idee, ed eccolo nuovamente con un prodotto del tutto particolare che esce proprio durante queste festività natalizie.

“The Black hen”

Intanto è un panettone da 500 grammi gastronomico, salato che viene lavorato con curry, curcuma e semi. I semi sono gli stessi che vengono dati alla gallina durante il suo periodo di crescita. Si chiama “The Black hen” perché è dedicato alla gallina di Polvervara, che è o grigio o nera.

Dove si può trovare

Indubbiamente viene proposto da Radici, il locale in via Andrea Costa, 18/a, con un brodo di gallina. Non solo, il panettone viene servito aromatizzato con anice stellato e zafferano e può andare bene sia come aperitivo, sia come pane, sia come post cena o pranzo.

«La mia idea è stata quella di creare un prodotto dedicato a Padova, ma anche che potesse ripercorrere tutta la storia del ristorante perché come si sa il piatto icona di Radici è la gallina padovana, quindi abbiamo voluto andar ancora oltre e dedicargli anche questo piatto».

E quello dolce?

Non può mancare e la proposta by Radici quest’anno punta tutto su un panettone con albicocca, cioccolato bianco e zenzero.? La complessità e le freschezza si mescolano in un mix perfetto da poter abbinare a un vino dolce, anche passito.

Insomma non resta che scegliere.

Per info e ordini

Radici Terra e Gusto

Via Andrea Costa, 18/a, Padova

Telefono: 049 232 0525

Info web

https://www.radicirestaurant.it/

https://www.facebook.com/radici.terraegusto/