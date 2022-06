“Bortoluzzi”, il nuovo panino d’artista Dalla Zita: buono, fa venire voglia di ferie e omaggia il paesaggio

Continuano a stupire i panini d’artista firmati Giorgio Chinea Canale e, anche per il mese di giugno, dalla Zita a Padova si possono trovare delle vere proprie opere d’arte del gusto, accessibili proprio a tutti. Un omaggio a Piero Manzoni e quello che si addenta è soprattutto l’esclusività di un panino pensato, che sa di padovanità e, come nel mese di giugno, che ci riporta al paesaggio, all’estate e alla voglia di ferie.

Com’è fatto il panino

Sono quattro gli ingredienti del “Bortoluzzi”: pomodori verdi, stracchino, prosciutto e l’olio extra vergine d'oliva di Arquà Petrarca (prodotto dagli stessi Bortoluzzi). È estate, c’è voglia di freschezza, di pomodori «verdi, come il paesaggio» sottolinea Giorgio Chinea Canale, un tema tanto caro alla dinastia dei Bortoluzzi che, proprio al paesaggio dal 25 giugno, dedicano una mostra con le loro opere, anche private al Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi Casa delle Regole a Cortina d’Ampezzo.

Il gusto e l’abbinamento al vino

Il panino Bortoluzzi coniuga una leggerissima acidità (data dallo stracchino), la tendenza dolce e la sapidità del prosciutto, dove non mancano ovviamente l’aromaticità, la persistenza gusto olfattiva e la succulenza. Ci vuole un vino con una bella freschezza e perché no, anche delle bollicine. Di certo si potrebbe optare per un metodo classico che nei nostri colli Euganei o anche nella bassa padovana non manca, ma anche il rosato sarebbe perfetto, magari da Raboso Veronese. Va bene un rosso? Sì, leggero, non troppo strutturato però.

Uno scrigno pieno di diamanti

Niente paura, birra e panino è sempre un abbinamento che va bene, ma di sicuro queste opere danno spazio all’immaginazione, la stessa che porta Giorgio Chinea Canale ad azzardare collaborazioni che contribuiscono ad impreziosire lo scrigno pieno di diamanti qual è Padova.