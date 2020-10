“Autunno attivi 2020”: tutti i corsi e le attività per la terza età a Padova

L’ufficio attività creative terza età - Settore Servizi Sociali organizza cicli di attività motoria all’aperto e laboratori creativi per l’autunno 2020.

Le attività sono rivolte agli over 60, residenti nel Comune di Padova e in condizione non lavorativa.

Attività motorie nei parchi

Ciclo di lezioni di attività motoria all’aria aperta nei parchi e giardini cittadini con frequenza bisettimanale.

Quando e dove: dal 21 settembre al 30 ottobre; gli orari e i luoghi sono consultabili nel volantino sotto riportato.

Costo: euro 26,60

La prenotazione è obbligatoria telefonando al n. 049 8205088.

Massimo 25 partecipanti per ciascun parco.

Camminate sugli argini

Quando e dove: dal 23 settembre al 28 ottobre; gli orari e i luoghi sono consultabili nel volantino sotto riportato.

Costo: l’attività è gratuita fino ad esaurimento posti.

La prenotazione è obbligatoria telefonando al n. 049 8205088.

Massimo 20 partecipanti.

Camminata in Prato della valle

Quando: dal 23 settembre al 28 ottobre; gli orari sono consultabili nel volantino sotto riportato.

Costo: l’attività è gratuita fino ad esaurimento posti.

La prenotazione è obbligatoria telefonando al n. 049 8205088.

Massimo 20 partecipanti.

Mini laboratori all’aria aperta

Mini corsi di lingua inglese e spagnola

Cicli di 3 incontri della durata di 90 minuti all’aria aperta con frequenza settimanale.

Dove: Giardino Cavalleggeri, corso Milano, 123 - mappa

Quando: dal 28 settembre; gli orari sono consultabili nel volantino sotto riportato.

Costo: euro 13,05

La prenotazione è obbligatoria telefonando al n. 049 8205088.

Mini corsi di ballo di gruppo all’aperto

Cicli di 3 incontri della durata di 90 minuti all’aria aperta con frequenza settimanale.

Quando e dove: dal 29 settembre; gli orari e i luoghi sono consultabili nel volantino sotto riportato.

Costo: euro 13,05

La prenotazione è obbligatoria telefonando al n. 049 8205088.

Mini laboratori creativi all’aperto

Cicli di 3 incontri della durata di 2 ore all’aria aperta con frequenza settimanale.

Dove: Roseto di Santa Giustina, via Michele Sanmicheli - mappa

Quando: dal 29 settembre; gli orari sono consultabili nel volantino sotto riportato.

Costo: 17,40 euro

La prenotazione è obbligatoria telefonando al n. 049 8205088.

