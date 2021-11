L'atmosfera hygge sui colli Euganei, all'interno della struttura BEƎ Experience

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Riceviamo e pubblichiamo:

Ecco l'occasione giusta per conoscere e vivere BEƎ la nostra struttura panoramica sui Colli Euganei! Scegli una data e un orario dal 26 novembre al 5 dicembre e ricevi subito lo sconto del 10% a persona sull'esperienza Hygge Pouf!

OTTIENI LO SCONTO SUBITO!

Come ottenere lo sconto?

Ottenere lo sconto dedicato all'esperienza Hygge Pouf è semplice!

Scegli la data e l'orario della tua esperienza tra quelle disponibili, procedi all'acquisto e arrivati al momento della conferma di pagamento troverai un box dove inserire un "Codice coupon"!

Nella box inserisci

"HYGGEPOUF"

Riceverai subito lo sconto del 10% a persona!

Cos'è l'Hygge Pouf?

Dati statistici dimostrano che le persone che vivono in Danimarca sono tra le più felici al mondo. Tutto merito dell'atmosfera Hygge! Hygge, infatti, è una parola di origine danese che si traduce in "calore, intimità" ma in realtà rappresenta uno stile di vita.

In sostanza, significa creare un'atmosfera accogliente e godersi il bello della vita con le persone più care. Hygge è mettersi comodi con la persona amata bevendo un buon bicchiere di vino, oppure starsene tra amici e parenti a chiacchierare sulle piccole e grandi cose della vita.

Affascinati da questo "mood of life", abbiamo deciso di ricreare l'atmosfera Hygge sui Colli Euganei, all'interno della nostra struttura BEƎ Experience.

USUFRUISCI DELLO SCONTO ORA!