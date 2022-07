I consigli per la protezione di pelle e capelli durante l’estate, nel rispetto dell’ambiente

CNA Veneto Benessere sempre più sostenibile e sicura grazie ad una grande attenzione verso i prodotti green e ad una attenta formazione dei propri professionisti.

L’imperativo è prendersi cura di se in maniera consapevole e accorta, specialmente durante questa estate 2022 particolarmente calda. Per questo CNA Acconciatori CNA Estetica si stanno muovendo sempre più verso la sostenibilità mediante ricerca di prodotti bio e green e grazie ad una formazione innovativa nei confronti dei propri professionisti e una campagna informativa per i propri clienti.

«Capelli e pelle soffrono particolarmente le alte temperature di questa estate così calda – spiegano i Presidenti CNA Acconciatori Romeo De Pizzol e CNA Estetica Valeria Cazzola –. Si passa molto più tempo all’aperto, esposti al sole che però quest’anno richiede molta attenzione per ripararsi dalla potenza dei raggi UV. È necessario quindi scegliere i prodotti giusti per una adeguata protezione della pelle e dei capelli che sono i più esposti. Privilegiare sempre i prodotti naturali certificati per avere cura di se, come ad esempio per i capelli gli oli e le creme protettive naturali a base di argan, mandorle dolci, avocado e mulateiro che durante la giornata avvolgono il capello nutrendolo ed impedendo agli agenti esterni di disidratarlo – spiega Romeo De Pizzol – ed evitano secchezza eccessiva e doppie punte. In caso di capelli particolarmente trattati, secchi o rovinati le novità bio ci sono, come ad esempio la nuova keratina vegana, un trattamento di origine naturale da fare prima o dopo le vacanze, che rimpolpa, ristruttura e lucida il capello proteggendolo per lungo tempo. Attenzione al ‘fai da te’: i trattamenti devono essere eseguiti in saloni specializzati, con personale preparato ed appositamente formato, dove, dopo una attenta diagnosi ed una abile perizia applicativa viene garantito un risultato ottimale in funzione del tipo di capello.»

«La pelle durante l’estate va assolutamente protetta in particolare negli ultimi anni in cui il sole è forte e aggressivo: i raggi solari possono compromettere il nostro collagene ed elastina e di conseguenza accelerare il foto-invecchiamento, per non parlare di danni anche più gravi – chiarisce Valeria Cazzola Presidente CNA Estetica –. Non smetteremo mai di dirlo: utilizzare sempre una crema ad alta protezione prima di esporsi al sole, scegliendo il fattore di protezione adatto al proprio fototipo di pelle, senza dimenticare occhiali e cappello. Per avere tutte queste informazioni vi potete rivolgere al vostro operatore estetico di fiducia che saprà scegliere il prodotto giusto con criteri di qualità. Anche in questo settore sono stati fatti moltissimi passi avanti verso la sostenibilità: si trovano preparati che rispecchiano i principi della sostenibilità e che contengono principi attivi di ultima generazione come il peptide biomimetico che protegge il DNA cutaneo, e filtri che non si disperdono nell’ambiente proteggendo l’equilibrio marino.»

«Ma prima di tutto bisogna evitare, quando possibile, d’uscire nelle ore più calde – consigliano ad una voce i Presidenti CNA Benessere Romeo De Pizzol e Valeria Cazzola –. Fate attenzione a reintegrare i liquidi che si perdono, non solo per sudorazione ma anche per evaporazione, bevendo acqua e sali minerali. Ma soprattutto, per essere certi di non creare ulteriori danni alla vostra pelle e ai vostri capelli utilizzando prodotti non adatti, affidatevi sempre ai professionisti del settore abilitati e riconosciuti dalle specifiche leggi di riferimento per effettuare i trattamenti, evitando chi si improvvisa ad esercitare, ad esempio sulle spiagge o presso le proprie abitazioni, mettendo a rischio la salute delle persone. Un’ultima raccomandazione: fate sempre attenzione agli ingredienti dei prodotti che applicate in cute, in quanto un capello sano nasce da una pelle sana!»