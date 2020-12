Scrub fai da te: 5 ricette per preparare uno scrub fatto in casa con ingredienti naturali

Esfoliare regolarmente la pelle e nutrirla quotidianamente è importantissimo per la sua salute, e uno dei momenti fondamentali nella beauty routine di ciascuna di noi è sicuramente lo scrub . Lo scrub è un trattamento che, grazie all’azione meccanica di micro-granuli o principi attivi, esfolia la pelle, elimina le cellule morte e le impurità dalla superficie dell’epidermide, facilita il rinnovamento degli strati cutanei superficiali e prepara la pelle a ricevere i successivi trattamenti di bellezza, predisponendo la cute ad assorbire e assimilare in modo più efficace i principi idratanti, nutrienti e ristrutturanti di maschere e creme. Esfoliare la pelle una volta alla settimana è quindi un piccolo accorgimento che permette di rinnovare lo strato superficiale della cute rendendola più luminosa, liscia e uniforme.

Lo scrub può essere effettuato sulla pelle del corpo, sul viso, sul cuoio capelluto e sulle labbra, e può essere sia acquistato in tantissimi negozi che preparato in casa con pochi e semplici ingredienti naturali che spesso già si trovano nella dispensa della nostra cucina. Scopriamo quindi 5 ricette per realizzare in modo semplice e veloce uno scrub fai da te a casa, una per ogni parte del corpo.

Prima di iniziare, ricorda che è sempre bene fare un bagno di vapore prima dello scrub, così da facilitare l’apertura dei pori e preparare la pelle a ricevere gli ingredienti contenuti nello scrub, che in questo modo potrà agire più in profondità.

Scrub fai da te per il viso

Lo scrub per il viso deve essere necessariamente più delicato e meno abrasivo rispetto a quello per il corpo. Questa ricetta è adatta a tutti i tipi di pelle, anche quella maschile, ed è l'ideale per renderla liscia, morbida e setosa, aiutando a prevenire la comparsa di impurità ed imperfezioni.

Ingredienti:

1 cucchiaino di zucchero

3 cucchiai di olio d’oliva o di mandorle

2 cucchiai di miele

Versa lo zucchero in una ciotola, aggiungi l’olio e il miele e mescola bene, fino ad amalgamare gli ingredienti. A questo punto, preleva un po’ di prodotto e distribuiscilo sulla pelle umida, così da rendere meno abrasiva l’azione dei granelli di zucchero. Massaggia delicatamente con movimenti rotatori, poi risciacqua con acqua fredda.

Scrub fai da te per le labbra

Lo scrub labbra, grazie alla presenza dei granuli esfolianti, elimina pellicine, cellule morte e impurità, assicurando labbra morbide, lisce ed idratate. Inoltre, lo scrub è molto utile per preparare le labbra all'applicazione di gloss e rossetti, allungandone la durata e permettendo una stesura omogenea. Per preparare uno scrub fai da te per le labbra ti serviranno:

1 cucchiaio di zucchero

1/2 cucchiaio di olio d’oliva o di cocco

un po’ di miele

Mescola lo zucchero e l’olio fino ad ottenere un composto dalla consistenza pastosa, da applicare sulle labbra eseguendo dei movimenti circolari con le dita. Lascia in posa per tre minuti circa, poi risciacqua lo scrub con acqua tiepida e applica il balsamo nutriente. In alternativa a quest’ultimo, per una cura 100% naturale, puoi applicare un sottile strato di miele e lasciarlo in posa per una decina di minuti: in questo modo le tue labbra sembreranno subito più vellutate e carnose!

Scrub fai da te per il cuoio capelluto

Avere una cute sana e pulita è il primo passo per capelli leggeri e luminosi: infatti, le micro particelle che si depositano sul cuoio capelluto, come i residui di balsami e prodotti per lo styling, le polveri sottili derivanti dall'inquinamento atmosferico, le cellule morte e il sebo, vanno ad ostruire i bulbi piliferi ed i follicoli, rendendo i capelli opachi, pesanti e spenti e facendoli crescere più lentamente e più fini. Per questo, uno scrub periodico sul cuoio capelluto renderà i capelli più morbidi, lucenti e sani.

Ingredienti:

1 cucchiaio di olio di cocco

1 cucchiaio di sale marino

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di aceto di mele

Versa in una ciotola l'olio di cocco, il miele, l'aceto di mele ed il sale marino, mescolandoli bene, poi applica il composto sulle radici dei capelli, massaggiando delicatamente il cuoio capelluto per qualche minuto. Lascia in posa per qualche minuto, poi risciacqua abbondantemente con acqua tiepida.

Scrub fai da te per il corpo

Protagonista assoluto di un efficace scrub per il corpo naturale e fai da te è il sale grosso, capace di eliminare le impurità in maniera decisa e ricco di minerali, come il potassio e lo zinco, che purificano la pelle, equilibrano il sebo e stimolano il collagene. In alternativa, puoi utilizzare il sale rosa dell’Himalaya, i cui granuli privi di tossine e sostanze inquinanti, se sfregati sulla pelle, eliminano le cellule morte e riattivano la circolazione.

Ingredienti:

5 cucchiai di sale marino

5 cucchiai di olio d'oliva o di avocado, particolarmente indicato per la pelle secca

Unisci in una ciotola il sale marino e olio d'oliva - o, in caso di pelle molto secca, l’olio d’avocado, denso e nutriente. Mescola fino a ottenere una crema omogenea, po applicala sulla pelle asciutta o umida - a seconda delle necessità di esfoliazione - massaggiando delicatamente con piccoli movimenti circolari. Infine, risciacqua abbondantemente con acqua tiepida.

Scrub fai da te per i piedi

Lo scrub fai da te per i piedi è una coccola da riservare alla pelle per esfoliarla e renderla morbida, soprattutto se i talloni sono secchi e screpolati. Inoltre, proprio come un massaggio, lo scrub ai piedi rilassa e riduce la sensazione di stanchezza. Per realizzare in casa questo scrub avrai bisogno di:

2 cucchiai di sale grosso

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaio di olio extravergine

2 gocce di olio essenziale

Mescola gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo, utilizzando l'olio essenziale alla menta piperita per un effetto fresco e antiodore, oppure alla lavanda per un effetto lenitivo e rilassante. Dopo aver fatto il pediluvio, tampona i piedi con un asciugamano e applica lo scrub fai da te con un massaggio delicato per circa 5-10 minuti. Poi risciacqua i piedi e applica una crema idratante.

