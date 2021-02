Terme di Relilax e i nuovi percorsi di benessere: esperti a disposizione per consigli e informazioni

Le Terme di Relilax Boutique Hotel & SPA cercano di sfruttare al meglio questo momento di chiusura (attenzione dal 5 marzo la struttura riapre qui le info). Come? In modo costruttivo, continuando a studiare nuovi modi per fare stare bene. I percorsi si stanno arricchendo: sono stati rinnovati per rispondere alle nuove esigenze di benessere e salute che questo periodo storico richiede, senza mai perdere il concetto di “vacanza”.

I focus

Ecco i nostri obiettivi:

I tre specialisti e lo Staff Relilax sono sempre disponibili per aiutare a raggiungere il benessere fisico e mentale. Come fare?

Si può riservare gratuitamente un colloquio telefonico con un specialista così da per avere consigli personalizzati o scrivendo a info@relilax.com

DOTTOR DI BLASIO

Direttore sanitario

Proseguono i miei studi per migliorare il percorso H Immuno, che alza le difese immunitarie e il grado di benessere.

NICOLETTA

Dietista

Il programma Detox Relilax continua ad essere al centro dei miei studi, con nuove proposte per ritrovare la forma.

ELENA

Spa Manager

Ho messo a punto un percorso "Anima e corpo" che coniuga antiche tradizioni multiculturali con i benefici delle Terme.

