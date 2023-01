The Longevity Suite® apre a Padova in piazza dell’Insurrezione​

Riceviamo e pubblichiamo

The Longevity Suite® è la più evoluta Biohacking & Antiage City Clinic europea dove, attraverso protocolli integrati, guida chiunque lo desideri a vivere in piena salute, bellezza ed energia mentale, sempre al massimo del proprio potenziale. Il metodo Longevity nasce dal lavoro di oltre 20 anni di ricerca del team del Dott. Massimo Gualerzi, Medico Cardiologo, Co-founder e Direttore Scientifico di The Longevity Suite. Freddo, detox e consapevolezza sono il cuore dei programmi effettuati dalla clinica, dove le più innovative tecnologie del mondo del wellness e della salute si integrano in protocolli d’avanguardia per ottenere un perfetto equilibrio tra bellezza esteriore e benessere mentale.

Le sedi

I risultati conseguiti nel tempo hanno portato il brand a espandere la rete e a confermare il posizionamento luxury nel mercato antiage. The Longevity Suite attualmente conta 26 city clinics nelle città italiane più strategiche (Milano, Roma, Torino, Bologna) e in prestigiose località turistiche come Forte dei Marmi, Cortina, Capri, Porto Cervo e Porto Rotondo, di recente il marchio è sbarcato in Spagna e Svizzera con le aperture di Ibiza e Lugano. L’apertura del centro The Longevity Suite a Padova sarà il 26 gennaio 2023, con la nuova sede che si affaccia su Piazza Insurrezione.

Le tecniche

Tra i trattamenti proposti c’è la terapia del freddo, novità assoluta per Padova. Questa tecnica viene utilizzata per diminuire l’infiammazione cronica, e quindi l’invecchiamento, ma anche per ridurre il ristagno di liquidi, accelerare il metabolismo, ringiovanire la pelle e migliorare l’umore.

Il metodo prevede l’uso della Cryosuite Total Body, ovvero la permanenza dell’intero corpo in una stanza con una temperatura tra i -85° C e -95° C, il tutto per un intervallo di tempo compreso tra i 3 e i 5 minuti.

Un’altra componente fondamentale per The Longevity Suite è il Detox con il semi-digiuno, ovvero la drastica riduzione dell’apporto calorico, riconosciuta dalla comunità scientifica come uno dei modi più efficaci per eliminare le tossine e ridurre l’infiammazione. Questo sistema di depurazione dell’organismo viene effettuato seguendo uno dei programmi proposti dalla clinica.

Infine, un’ultima tecnica in grado di influenzare positivamente il nostro organismo coinvolge la tecnica del Mindfulness: attraverso pratiche di meditazione ed esercizi di respirazione, è possibile ridurre lo stress e beneficiare di altri numerosi effetti positivi. Per visitare la clinica o prenotare un appuntamento: