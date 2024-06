Incontri “Le arti orientali della salute per il benessere psicofisico” al Parco Iris

L'associazione Adama A.s.c. propone un'occasione di socialità, benessere e relax a contatto con la natura, per creare relazioni sociali e sviluppare legami di comunità nella promozione e valorizzazione dei parchi di quartiere, come risorse ambientali e sociali.

Il QI GONG è una disciplina che viene praticata da millenni in Oriente con l'intento di mantenere o raggiungere uno stato di benessere generale, a livello sia fisico che mentale. Con gli incontri proposti si vuole promuovere l'interesse per il benessere psicofisico che ne deriva, trasmettendo gli strumenti di conoscenza per la pratica; si approfondirà la sequenza del BA DUAN YIN, gli otto pezzi di stoffa preziosa, dai movimenti dolci e armonici, ha l'obiettivo di favorire una circolazione fluida dell'energia vitale, allo scopo di rafforzare il fisico, mantenere l'equilibrio e il massimo del benessere, portando calma e chiarezza mentale.

Il Workshop di QI GONG CON LA CANNA DI BAMBU', forma particolare di Qi Gong, ha l'obiettivo principale di recuperare e mantenere la scioltezza di muscoli e articolazioni. La pratica proposta, con le canne di bambù messe a disposizione dall'Associazione, è sempre molto apprezzata per il metodo che rende divertente e giocoso mettersi alla prova con movimenti dolci che impegnano equilibrio e coordinazione.

Le attività sono gratuite e aperte a tutti. In caso di maltempo l'attività verrà recuperata il giorno successivo.

Attività realizzata con il contributo del Comune di Padova - Bilancio Partecipato 2024

Dove

Parco Iris, accesso da via Forcellini, via Ongarello e via Canestrini - Padova

Volantino “Le arti orientali della salute – benessere psicofisico dalle antiche discipline orientali”

Per informazioni

telefono 3470557569

mail adama.cultura@gmail.com

Info web

https://www.padovanet.it/evento/incontri-%E2%80%9Cle-arti-orientali-della-salute-il-benessere-psicofisico

Foto articolo da https://www.padovanet.it/evento/incontri-%E2%80%9Cle-arti-orientali-della-salute-il-benessere-psicofisico