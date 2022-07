Oplà, la ginnastica e i giochi nei parchi di Padova: tutte le attività estive

? Dal 4 luglio al 18 settembre 2022

? Nei Parchi di Padova

?? +350 h di attività motorie GRATUITE per tutte le età

? SCOPRI PROGRAMMA E ATTIVITÀ ?? www.way41.it/opla

------------------------------------

OPLÀ è l'acronimo di Obiettivo Popolazione Locale Attiva ?

È un progetto finanziato dal Comune di Padova che offre in maniera GRATUITA per tutta l'estate 2022 attività motoria e sportiva per tutte le età in molti parchi del comune di Padova ????

Le attività alle quali si potrà partecipare avranno una cadenza settimanale per ogni parco e saranno svariate tra cui:

Ginnastica per adulti e anziani

Giochi per bambini, ragazzi e famiglie intere

Yoga

Pilates

Ginnastica posturale

Camminate sugli argini e gruppi di passeggio

Relax e stretching

...extra!

Calendario completo

? Per il calendario completo di tutta l'estate, con i parchi interessati e le attività su ognuno di questi, visita il sito (https://www.way41.it/opla/) ed entra nel gruppo WhatsApp per non perderti nessuna novità (https://chat.whatsapp.com/KKzWoWQeAJy0XSl4rhYBeh) ??



Ti aspettiamo, stay #Oplà ???

------------------------------------

Bilancio partecipato 2022 - Attività realizzata con il contributo del Comune di Padova - Consulte 1, 2, 3A, 4A, 5A