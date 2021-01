Yoga educativo®, un’occasione di crescita e benessere per l’intera famiglia

Riceviamo e pubblichiamo:

"La pratica dello yoga educativo nasce dalla filosofia giapponese e si lega fin dalle sue origini antiche all’OKI-DO yoga del Maestro Masahiro Oki: esercizi, movimenti e giochi legati al respiro e alla conoscenza del proprio corpo, finalizzati al benessere dei bambini e dei ragazzi e alla crescita armonica della loro personalità. Un metodo che permette di aiutare anche i bambini che abbiano difficoltà legate all’apprendimento, potenziando l’intelligenza emotiva e l’empatia tra loro e con gli altri membri della famiglia.

Online su Meet

Anche a gennaio continua la promozione per scoprire in famiglia lo yoga educativo® grazie anche alla lezione di prova gratuita. Un modo per condividere momenti di armonia e di crescita personale, grazie al tatto, al contatto tra genitori e figli: è lo Yoga Educativo®, la scelta migliore per tutta la famiglia, di fronte ai grandi disagi e alle difficoltà relazionali che bambini e ragazzi oggi stanno attraversando.

Un tempo ritrovato per tutti, dai bambini agli adulti.

Come prenotare

Per prenotare la tua lezione di prova gratuita si deve chiamare allo 347 8282876.

https://www.facebook.com/PedagogistaAbbateAnna

https://www.abbateanna.com/"

