YogaShape nella giornata mondiale della salute: videolezioni e consulenza

“Si avvicina la Giornata mondiale della salute, una giornata di sensibilizzazione sulla salute globale, celebrata ogni anno il 7 aprile, con il patrocinio dell'Organizzazione mondiale della sanità e di altre organizzazioni correlate. Nel 1948, l'OMS tenne la prima assemblea mondiale della salute!

In occasione della Giornata mondiale della salute, Argenta Geremia, ideatrice del metodo innovativo YogaShape con i pesi, si è chiesta come poter contribuire umanamente per dare un messaggio positivo alle donne venete in questo delicato periodo di Covid-19.

Anche Argenta ha vissuto in prima persona gli effetti del Covid in famiglia, ma non solo dal punto di vista della salute ma ha anche vissuto l’affaticamento che le donne hanno subito in generale e il conseguente aumento dello stress, donne che si sono trovate in difficoltà sia al lavoro che a casa con la gestione della dad.

Ha deciso quindi, dopo aver faticosamente trasformato la sua attività fisica in una proposta online, da poter fare a distanza, in sicurezza e comodità, di regalare alcune delle sue videolezioni e una sua consulenza, a tutte le donne che hanno subito un forte stress in questo periodo e che hanno desiderio di rimettersi in forma e prendersi cura di sé con amore, partendo anche solo da 10 minuti.

Un piccolo contributo per dare un messaggio positivo ed essere utile alla società, alla salute e alle donne venete.

Una vicinanza alle donne, ma anche un sostegno al settore compromesso e sottovalutato nel suo concetto, nella sua reale importanza in quanto attività fondamentale per la ripresa ma anche per non ammalarsi!

Il metodo

Il metodo di Argenta aggiunge allo yoga dinamico l'uso dei pesi per ottenere una tonificazione total body maggiore rispetto alla pratica tradizionale, in tempi più brevi.

Inoltre insiste sull'apertura delle spalle migliorando la postura e sull’equilibrio favorendo il bilanciamento energetico e la concentrazione.

YogaShape è utile anche ad integrare un allenamento sportivo perché aumenta l'elasticità e la flessibilità e in generale aiuta a prendersi cura di se stessi con amore, costanza e tenacia.

Se si vuole ricevere i link omaggio e la consulenza omaggio scrivi a info@yogashape.it, per tutto il mese di aprile e maggio.”

