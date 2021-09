Arriva Elisabetta Casellati per festeggiare i 25 anni del Vimm

Iniziano questo pomeriggio venerdì 10 settembre, presso il Salone del Palazzo della Ragione di Padova, gli eventi e le celebrazioni messe in cantiere dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata

Iniziano questo pomeriggio venerdì 10 settembre, presso il Salone del Palazzo della Ragione di Padova, gli eventi e le celebrazioni messe in cantiere dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata – Veneto Institute of Molecular Medicine (VIMM) per celebrare i propri 25 anni di attività.

La storia

Era il 1996 quando, per iniziativa di Francesco Pagano, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata nasceva a Padova con lo scopo di promuovere e realizzare progetti e attività di ricerca scientifica nel contesto universitario e sanitario del Nord Est. Attraverso il suo braccio operativo – il Vimm appunto – la Fondazione ha assunto con il passare degli anni una crescente importanza nel mondo della ricerca, fino a rappresentare oggi uno dei poli d’eccellenza a livello internazionale per le ricerche svolte nel campo della biologia cellulare e molecolare, con oltre 180 ricercatori suddivisi in 20 gruppi di ricerca.

Gli eventi

Si parte quindi alle 17.00 di oggi con il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’Assessore allo Sviluppo Economico ed Energia della Regione del Veneto, Roberto Marcato, e il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, ad aprire ufficialmente le celebrazioni dei 25 anni nella prestigiosa cornice di Palazzo della Ragione a Padova.La serata si concluderà con le testimonianze sull’attività di ricerca scientifica condotta al VIMM, con i racconti e gli interventi dalla viva voce di due dei Principal Investigator dell’istituto, Andrea Alimonti e Maurizio Corbetta. Tutti gli altri eventi è possibile consultarli sul sito del Vimm https://www.fondbiomed.it/

Pagano

“Quando siamo partiti, nel 1996, mai avremmo immaginato di ritrovarci qui 25 anni dopo a parlare di un Istituto che è diventato una vera e propria eccellenza non solo a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale, e che celebriamo con un calendario di eventi improntato alla valorizzazione del rapporto tra scienza e società, con l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare il grande pubblico alla nostra istituzione e a quello che rappresenta” ha sottolineato Francesco Pagano, Presidente della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata. “Di qui a 5-10 anni vogliamo costruire una Fondazione ancora più forte, ancora più internazionale e sempre più in grado di esplorare le frontiere della scienza a 360°, individuando ogni volta che è possibile farlo aree di miglioramento e di progresso negli ambiti in cui si concentra la nostra ricerca, per far sì che diventi realmente un patrimonio e un bene di tutti.”