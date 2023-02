Abano Terme, un nuovo punto prelievi al servizio del territorio

È stato aperto lunedì 30 gennaio un nuovo punto prelievi ad Abano Terme. Il Servizio nasce dalla sinergia tra il Centro medico AbanoMed di Abano Terme ed il Gruppo Centro di Medicina e Casa di cura Villa Maria di Padova, una rete di strutture sanitarie private e convenzionate presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lombardia, con un Laboratorio Analisi che processa oltre 1.7 milioni di esami l'anno.

Dove e quando

Il Centro medico privato AbanoMed, con la direzione sanitaria del Dott. Umberto Carraro, si trova in Piazza Repubblica 25 nel cuore del centro cittadino.

Il Servizio integra una realtà polispecialistica che ha già sviluppato diversi percorsi preventivi e riabilitativi nell’ambito cardiologico, fisiatrico, nutrizionale, respiratorio e post Covid.

Il punto prelievi è attivo il giovedì e il sabato

dalle ore 7 alle ore 11.

Attività diagnostica

Il laboratorio esegue esami chimico-clinici, ematologici, immunometrici, microbiologici, di biologia molecolare sul sangue e su altri liquidi biologici. Inoltre, effettua test per le allergie, le intolleranze alimentari e patologie autoimmuni.



Referente per tutta l’attività diagnostica è il dott. Ferruccio Mazzanti, medico chirurgo specializzato in Biologia Clinica, con il quale collabora una equipe di biologi e di biologi clinici.

Informazioi utili

La Segreteria del Centro medico è contattabile allo 049-296 9323 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 18.30 e il sabato dalle ore 9 alle 12.

I prelievi si effettuano con e senza appuntamento e i referti sono anche scaricabili online dal sito internet https://centrodimedicina.com/

